Kiko y Makoke se destrozan en directo: de los abortos a las condenas de prisión

Ahora sí y más que nunca, la guerra ha estallado entre Kiko Matamoros (63 años) y Makoke (51). El exmatrimonio, que compartió juntos más de 20 años de su vida, no guardaba buena relación desde que se separasen en el verano de 2018, pero ha sido este fin de semana cuando, a través de los programas donde colaboran, se han destrozado en directo.

La entrevista que Matamoros concedió el sábado día 12 de septiembre en Deluxe y en la que cargó contra Makoke y su hija Anita (20) por su actitud "infantil" respecto a su novia, Marta López Álamo (23), provocó la ira de la colaboradora de Viva la vida contra su exmarido.

En la durísima participación de Matamoros en Deluxe, no solo habló de Anita y Makoke , sino también de Javier Tudela (27), hijo de Makoke, y Javier Tudela padre. El hecho de que Javier Tudela llevase a su hermana Ana al barco de su progenitor provocó un gran dolor en Kiko. Con el nombre de Tudela sobre la mesa, Matamoros reveló una desagradable anécdota que habría tenido lugar mientras Makoke estaba embarazada de Anita. Según el colaborador, hubo un forcejeo entre Tudela y Makoke, siendo ya expareja, cuando Javier cerró la puerta de un coche atropellando la tripa de Makoke. Ésta lo denunció y él fue condenado a seis meses de cárcel y tres años de alejamiento.

Kiko Matamoros en su entrevista más dura en 'Deluxe'. Mediaset

"Era yo quien tenía que intermediar porque el hijo se quería ir con el padre. Yo he vivido ese conflicto durante veinte años. Sé de lo que hablo. A ella no le interesa decir la verdad. Me he gastado 40.000 euros en abogados para que Makoke y este señor puedan liquidar sus sociedades, que llevan veinte años litigando en los juzgados para disolver sus gananciales", apuntaba Matamoros, muy airado.

Este sábado, Makoke dio la cara por su hijo y por su exmarido, Javier Tudela. "No hables de las condenas de los demás. Habla tú de tus embarazos, habla tú de tus condenas", disparó la malagueña. Horas más tarde, Kiko, en Deluxe, tenía su momento para replicar y detonaba la bomba más fuerte y por la que se espera que traiga cola: "Habla tú de tus abortos. [...] Yo pido, por favor, que cualquier de las afirmaciones que yo he hecho me las desmonten con un dato objetivo. He dado fechas y he leído mensajes".

Makoke en el programa 'Viva la vida'.

Matamoros, además, aprovechó la ocasión para aclarar cuáles habían sido las sentencias condenatorias a las que aludía su exmujer. Según el tertuliano, sí es cierto que tuvo un juicio de faltas tras un forcejeo con Marián Flores (63), madre de Diego (34) y Laura (27), al trasladar a su mascota, un perro de más de 80 kilos, y que terminó con unos arañazos en la mano de su exmujer.

"Hubo un juicio de faltas, lo perdí, me pusieron una multa de 3.000 pesetas y eso fue todo", puntualizó. La segunda sentencia en su contra habría tenido lugar cuando un grupo de ladrones, hace años, robó a su hijo un teléfono móvil: "Me fui directo a por los seis, les dije lo del móvil y el dinero y me lo devolvieron. Ellos me decían que no tenían nada, a uno, al más grande de todos, le agarré por la camiseta y me denunció. Eso es todo".

Kiko Matamoros respondiendo a Makoke en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

El problema más importante al que se enfrenta Kiko es a la mala relación con su hija Anita. Sea como fuere, él tiene claro que la responsabilidad de que la situación con su benjamina sea la que es en la actualidad es exclusivamente de Makoke: "No tiende puentes entre mi hija y yo, sino que pone palos en las ruedas. Me han contado que ella es la que tiene que dar el visto bueno de las actuaciones de mi hija respeto de mí. En ese entorno, cada vez la relación es más complicada".

