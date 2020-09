Marta López Álamo hace el ridículo en su último directo al dejar al descubierto su incultura

Tras unas semanas de lujosas vacaciones en México, Marta López Álamo (23 años) y Kiko Matamoros (63) han aterrizado ya en Madrid para retomar su rutina en este mes de septiembre. Así, la joven ha vuelto con fuerza a sus redes y con ganas de que sus 223.000 seguidores la conozcan cada día más.

Por eso, a última hora de este jueves, la influencer decidió hacer un directo con Angélica León, una asesora de Imagen y coach de emprendimiento en el mundo de la belleza. Durante su conversación pública de 56 minutos, Marta quiso hablar de su día a día, de las críticas que recibe y aclarar en qué consiste su trabajo. Entre los detalles que ha desvelado la novia del colaborador, deja claro que es una mujer "que le encanta leer, escuchar música clásica y que estudia idiomas".

La modelo se presentó como una joven que "cultiva su mente y su cuerpo", y mostraba su incomprensión ante aquellos que no entienden que se pueda hacer ambas cosas a la vez. Sin embargo, tuvo un sonado desliz que echó por tierra su discurso sobre su supuesto interés por la cultura general.

A lo largo de su charla, en un momento dado, Marta quiso hablar sobre su modo de vida y la avalancha de críticas que recibe por ello: "Pido que no se idealice, pero tampoco que se demonice a las personas que llevan ese tipo de vida. No. Emplea tu tiempo en otra cosa. Y si te gusta el sitio al que me ido, guárdalo en tu lista de deseos para el futuro... pero no para que te compares con esa persona", expresó. Y fue entonces cuando cometió el comentado error que pone en duda su cultivada sabiduría: "También te digo que lo que a mí respecta y a mis amigas, las vidas que mostramos son reales. Pero sí hay casos como el que apuntas, que se intenta aparentar, pero... ¿para qué? Somos 80.000 millones de personas en el mundo... siempre va a haber alguien más rico que tú, más guapo que tú, mejor que tú... es absurdo".

La joven multiplica por 13 el número actual de habitantes del planeta Tierra, pues los datos oficiales de población mundial afirma que son algo más de 6.000 millones. Un dato demasiado disparatado que no ha pasado desapercibido entre los usuarios. Y ha quedado prueba pública de ello, ya que puede escucharse el gran error de López Álamo en el minuto 29:48 del vídeo compartido por Angélica León en su perfil de Instagram.

"Curaría El Mal"

El 18 de agosto de 2019 se celebró el certamen que coronaría a la nueva representante española en Miss Mundo 2019, en el que la novia de Matamoros llevaba la banda de Miss Jaén.

Marta, en una imagen para el catálogo de Miss Jaén.

Marta López Álamo tuvo que conformarse así con el título de la Miss ganadora de la Prueba Multimedia y con quedar entre las cinco finalistas, un reconocimiento que queda lejos de sus aspiraciones de representar a España en el certamen mundial. Y es que la influencer tuvo un desliz a la hora de contestar a la pregunta del jurado, asegurando que la enfermedad que erradicaría del mundo es "El Mal, porque es una enfermedad presente a lo largo de la historia", un cuestionado comentario que provocó el abucheo del público y fue decisivo en el resultado.

El colaborador de Sálvame acudió a la gala pese a su reciente intervención para extirparle un tumor en la vejiga. Desde el público, fue testigo del error de su chica y comentó espontáneamente: "La ha cagado". Pese al agridulce final, Kiko estuvo en todo momento al lado de Marta y mostró públicamente su respaldo a la andaluza, quien consiguió una mención especial en la gala por el "mejor apoyo en redes sociales", después de que Matamoros pidiera a sus seguidores que dieran like a la foto de su novia.

