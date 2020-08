Marta López Álamo, irreconocible: así era la novia de Kiko Matamoros antes de sus retoques

La cirugía plástica y los retoques estéticos son cada vez más frecuentes en nuestro país. Muchísimos famosos deciden ponerse en manos de expertos para mejorar o modificar algunas partes de su anatomía. Intervenciones que en ocasiones sirven de ejemplo para otras personas, y que contribuyen así a la creación de todo un fenómeno que convierte a día de hoy a España en el país europeo donde más intervenciones de este tipo se realizan al año.

La modelo Marta López Álamo (23 años), que se dio a conocer a comienzos del 2019 a consecuencia de su relación con Kiko Matamoros (63), no ha tenido nunca reparos a la hora de revelar las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido. Pese a su juventud, la que hace un año portaba la banda de Miss Jaén en el concurso de Miss World España, es muy aficionada al bisturí, a las inyecciones de bótox y al ácido hialurónico. Práctica que la ha hecho lucir en la actualidad totalmente diferente a como su aspecto era hace unos pocos años.

Irreconocible, así es como aparece Marta López en una fotografía que ha sido compartida por una cuenta de Instagram que se dedica a plasmar los cambios estéticos de los rostros más conocidos del país. Las facciones aniñadas de la joven cuando tenía 15 años, nada tienen que ver con las que hoy luce. Labios finos, nariz mas gruesa y cejas menos marcadas, son las diferencias más evidentes. Una brutal metamorfosis cuyos resultado cuenta con alguna alabanza y muchos detractores.

Montaje fotográfico del gran cambio de Marta López de la cuenta @bellezafalsa. Instagram

"¡Obviamente me he retocado! Lo he contado yo, no hay nada malo en ello", ha contestado la influencer desde su perfil de Instagram. Un comentario al que ha sumado una aclaración sobre el que ha sido el momento más difícil de su vida. "La primera foto es con 15 años y una enfermedad (con cara de enferma, porque es lo que estaba) y el después, con 23", ha dicho la Miss, que aclaraba después que dicha enfermedad era la anorexia.

La modelo se sometió en abril del 2019 a una operación de pecho para aumentar talla, y de nariz. Paso por el quirófano al que ha acompañado su rediseño de sonrisa con carillas de porcelana, microblading, botox, ácido hialurónico en labios, pómulos y nariz, y levantamiento de cejas. Esto último realizado por las expertas manos de la nuera de su novio, la doctora Carla Barber (30). Cuidado que complementa con una estricta dieta y agotadoras jornadas de entrenamiento que muestra ella misma en Instagram.

Si bien es cierto que Marta ha conseguido tener un físico muy llamativo, son muchas las personas que a través de las redes sociales le dejan caer que quizás tenga cierta obsesión con su apariencia estética. Comentarios a los que ella misma responde de manera natural, y argumenta que todo este esfuerzo se debe a que para ella sentirse bien y sana es algo fundamental. Palabras que suele repetir más de lo que le gustaría, pero que forman parte de lo que conlleva ser una figura pública en el competitivo mundo de Instagram.

Pese a que la joven parece estar contenta con el último retoque que le ha hecho la pareja de Diego Matamoros (33), podría sorprender próximamente con nuevos tratamientos u operaciones. Procedimientos con los que seguir puliendo su aspecto y así conseguir verse como a ella le gusta. Decisiones que seguramente, tal y como acostumbra a hacer, revelará a sus seguidores a golpe de stories y fotografías.

