Marta López y Lydia Lozano, enfrentadas en 'Deluxe' por un polémico mensaje de Charly

Marta López (46 años) fue una de las invitadas de este sábado en el programa Deluxe de Telecinco. La colaboradora aceptaba someterse al polígrafo de Conchita tras una convulsa semana en la que se ha enfrentado a sus compañeros tras la polémica por su falso positivo. Cabe recordar que Mediaset España decidió prescindir de los servicios de López como tertuliana después de que diera positivo en coronavirus en una prueba PCR, algo que después se demostró que había sido un error.

Lydia Lozano y Marta López en 'Sábado Deluxe'.

Tal y como declarase la propia Marta a JALEOS hace apenas unos días, una de sus grandes decepciones en todo este tiempo en el que ha estado en su casa -algo más de 20 días- ha sido Lydia Lozano (59) a la que ella consideraba una amiga desde que saliera de Gran Hermano, hace ya 19 años.

El poli desveló, además, que López también está profundamente dolida con Antonio David Flores (43) y Víctor Sandoval (53). Los tertulianos le recriminaron que por su culpa tuvieron que estar 14 días en casa, y, por tanto, no acudieron a su puesto de trabajo y no cobraron. Marta estalló y cargó contra sus compañeros quienes según ella estaban más preocupados por no trabajar que por su salud: "Solo les importa el dinero", espetó.

Marta López.

La actual pareja de Efrén Reyero (37) confesó sentirse especialmente molesta con Lydia Lozano por un doble motivo. El primero de todos porque su marido Charly, le mandara un mensaje con un "ya te vale", después de que la periodista se tuviera que confinar por ella. En segundo lugar, por unas durísimas palabras que llegaron a oídos de López presuntamente por boca de Lydia Lozano, quien dijo que "se lo tenía merecido" el despido por su actitud irreponsable ante a la covid-19.

Lydia Lozano justificó el mensaje de su marido, Charly, que también ha sido amigo de Marta López durante casi dos décadas, porque "se trata de una persona de riesgo" y se vio afectado por la situación.

[Más información: Marta López: "Me enteré de mi despido por la tele, igual que todos"]