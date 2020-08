El cumpleaños más amargo de Kiko Hernández: sin celebración y lejos de su mejor amiga

Kiko Hernández celebra este miércoles un año más de vida, en un momento amargo y difícil en su entorno laboral y personal. El colaborador de Sálvame, que sopla 44 velas, ya no comparte plató con su gran amiga Marta López (46 años), quien fue despedida de Mediaset por "conducta irresponsable" ante la Covid. De hecho, fue el madrileño quien dio a conocer la noticia el pasado jueves, en el programa de la tarde de Telecinco, y no pudo evitar mostrar parte de su dolor por la decisión de la cúpula.

"Mediaset España ha decidido prescindir desde hoy de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y que por supuesto exige esta compañía", decía el comunicado que leyó Kiko Hernández con la voz entrecortada y algo de tristeza en su rostro. Sin embargo, días antes de que la cadena de televisión tomara esta decisión, el tertuliano reprochaba la actitud que había tenido su gran amiga, quien lo considera su "compañero, hermano y confidente".

"Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados y que se van a saturar los hospitales, irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales. Me parece no estar en este mundo", decía el madrileño que no podrá celebrar su cumpleaños de la misma forma que lo hizo el año pasado. Precisamente, por la crisis del coronavirus y las restricciones que esta pandemia ha impuesto en los sectores hosteleros.

En 2019, Kiko Hernández sopló 43 velas en una fiesta privada junto a sus amigos más cercanos en el restaurante V Club feat Arola, situado en la azotea del Bingo Las Vegas, en Madrid, y que acabó a altas horas de la madrugada. Entre los invitados, que también pudieron disfrutar de una exhibición de fuegos artificiales, estuvieron algunos miembros del equipo Idolo Films, empresa con la que se inició en el mundo del cine, y su círculo más íntimo.

Un verano complicado

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para el tertuliano. Sobre todo, a nivel laboral. Además del despido de Marta López, Kiko Hernández ha tenido que sortear numerosas críticas por su actitud en Sálvame. A finales del pasado mes de julio, el colaborador de televisión fue linchado en redes sociales tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Anabel Pantoja (34). Entonces, el madrileño cargaba contra la colaboradora por su última polémica con su prima Isa Pantoja (24). Anabel acusaba a Hernández de estar siendo "sucio", una palabra que hizo estallar al presentador: "Sucio lo que estáis haciendo y mercadeando", aseveraba el televisivo, cuyo comportamiento fue catalogado de "humillante" por parte de los usuarios de Twitter. Muchos de ellos, incluso, llegaron a pedir su despido.

En la citada red social, Kiko Hernández también recibió unas duras palabras de Karmele Mechante (73), quien hace apenas unas semanas llamaba "gentuza" a los colaboradores de Sálvame. En conversaciones con JALEOS, la periodista aseguró que el presentador sustituto del programa del que ella formó parte, no solo se ha burlado de ella en directo. "Me dice unas cosas terribles, como que me quiere ver en una caja de pino", comentó a este periódico.

Más allá de su comportamiento en el programa, Kiko Hernández ha recibido opiniones negativas por su círculo de amistad. El colaborador de televisión recibió críticas en su perfil de Instagram por acudir al Bingo Las Vegas con Belén Rodríguez (54). "Te sobra la que llevas al lado esa no da suerte a nadie", "Vanagloriarse de que eres amigo de Belén Ro no dice nada bueno sobre ti. Esta mujer es tóxica", "Me gustaría más si estuvieras solo, lo siento pero no puedo con la de tu lado, me supera", "Te pega más otra acompañante, solo escuchar su voz, quito la tele"... Fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

A nivel personal, Kiko Hernández también ha vivido algunos contratiempos en lo que va de verano. Hace dos meses, el colaborador de Sálvame tuvo un accidente de coche junto a sus hijas, Abril (3) y Jimena (3). Un incidente que, por fortuna terminó en susto, pero que en su momento generó angustia en el tertuliano. "Choqué contra un muro. Era muy bajo, mi coche es alto y la cámara no lo vio. Aceleré para entrar en un McDonald's y me quedé ahí", contaba en el programa de la tarde de Telecinco. "Desde luego... ¡Vaya asco de año! ¡Vaya mierda de año! ¡Qué ganas de que se acabe!", añadía el televisivo que este miércoles llega a sus 44 años.

