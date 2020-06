1 de 8

El colaborador acudió en su noche de sábado al Bingo Las Vegas junto a su amiga y compañera de Telecinco. Sin embargo, cientos de sus seguidores han criticado que haya escogido a la periodista para acompañarle: "Te sobra la que llevas al lado esa no da suerte a nadie", "Vanagloriarse de que eres amigo de Belén Ro no dice nada bueno sobre ti. Esta mujer es tóxica", "Me gustaría más si estuvieras solo, lo siento pero no puedo con la de tu lado, me supera", "Te pega más otra acompañante, solo escuchar su voz, quito la tele"... son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.