Karmele Marchante: "Kiko Hernández me ha dicho que me quiere ver en una caja de pino"

Karmele Marchante (73 años) ha sido noticia recientemente por haber dedicado unas polémicas palabras hacia los que fueran sus compañeros de Sálvame. La periodista publicaba una serie de tweets en los que llamaba "gentuza" a los colaboradores del programa y aseguraba que en el espacio vespertino de Telecinco tienen una "obsesión enfermiza" con ella.

La catalana advertía al programa de que, de seguir nombrándola en directo, hablará de las "carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia" y otras experiencias que vivió durante su etapa en Sálvame.

Si me siguen nombrando escribo TODO LO QUE VIVÍ. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para dervirtual aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi.... — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Ante esas contundentes declaraciones, JALEOS se ha puesto en contacto con la periodista para conocer el origen de su enfado. Aún convaleciente del atropello que sufrió hace unas semanas, Karmele atiende a este medio desde su casa: "Estoy inmovilizada, boca arriba y en una situación bastante incómoda, en la cabeza tengo una brecha de 14 grapas", revela.

Al ser preguntada por su inquina hacia el programa en el que trabajó durante siete años, la excolaboradora explica sus motivos: "Llevan mucho tiempo hablando de mí, me marché hace cuatro años y siguen", expresa. Como ejemplo reciente, la de Tortosa hace referencia a un hecho que tuvo lugar durante la emisión de Sálvame hace tres semanas: "Kiko Hernández, al que yo llamo comprador de criaturas, se despachó a gusto de una forma escatológica, vulgar y rastrera en directo, sin que nadie dijera nada".

Según su relato, el colaborador no sólo se ha burlado de ella en directo, sino que además le ha enviado una serie de mensajes "acosadores". "Me dice unas cosas terribles, como que me quiere ver en una caja de pino", afirma.

Para Karmele, la gota que ha colmado el vaso de su paciencia ha sido el blog que Jorge Javier Vázquez (50) ha publicado en Lecturas, asegurando que la periodista es la persona "más egoísta" que ha conocido en su vida.

"Estoy harta de que hablen de mí, quiero que se olviden, hace cuatro años que me largué, con todo lo que sufrí en ese programa de acoso, de bullying, de maltrato, vejaciones... Quiero que se olviden", asevera la excolaboradora, que asegura que además de su advertencia pública piensa tomar medidas legales. "Mi abogada está a punto de empapelar a la productora", revela.

Sobre sus polémicas palabras en Twitter, Karmele reitera sus ataques y asegura que no teme posibles represalias: "No tengo ningún miedo de nada, tengo la razón y todo lo que ha salido en la hemeroteca de lo que me han hecho". Además, asegura que el supuesto acoso hacia ella tiene lugar "con la anuencia de la producción".

Karmele tiene claros los motivos por los que no era bien recibida en el programa: "Yo era la única periodista que había ahí, rodeada de ratas ignorantes, y eso tiene un precio", asevera, acusando a Jorge Javier Vázquez de exigir "que le hagan la pelota y le rindan sumisión".

La periodista insiste en que no dudará en contar todo lo que vivió durante sus cuatro años en Sálvame. , advierte. "Yo he dicho que como sigan hablando de mí voy a hablar de las carreras que había en los baños para las drogas, del alcohol que se tomaban para salir al plató (...) Fue mucho tiempo y tengo mucha información", advierte.

