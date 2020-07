Kiko Hernández, linchado en las redes por su reprochable actitud en 'Sálvame'

Kiko Hernández (43 años) ha sido el último colaborador de Sálvame contra el que las redes han disparado su aversión. El siempre polémico tertuliano ejercía este jueves como presentador del programa y protagonizaba un tenso enfrentamiento con Anabel Pantoja (34) que se extendería durante toda la emisión, con varios amagos de abandono por parte de la colaboradora.

Aunque los rifirrafes entre Kiko y Anabel son bastante habituales en el plató, lo cierto es que esta vez la discusión ha tomado un tono especialmente bronco, sobre todo por parte del presentador, quien ha cargado contra la colaboradora por su última polémica con su prima Isa Pantoja (24). Anabel acusaba a Hernández de estar siendo "sucio", una palabra que hizo estallar al presentador: "Sucio lo que estáis haciendo y mercadeando", aseveraba.

Esto sería solo el inicio de una serie de reproches cruzados en los que Hernández mostraría su cara más soberbia e incisiva. "No hablemos de suciedad en la familia Pantoja", deslizaba más tarde, provocando que la sobrina de Isabel Pantoja (63) se levantara para abandonar el plató.

"Vete a tomar viento fresco (...) No me llames sucia, ni a mí ni a mi familia, para hablar de nosotros te lavas la boca, que gracias a mi familia comes tú mucho", reprochaba Anabel, acusando a Kiko de aprovecharse de estar en una postura privilegiada por presentar el programa: "Hoy presentas y mañana eres colaborador y ya estoy cansada de que nos trates como si fuéramos zánganos", espetaba.

La discusión seguiría prolongándose durante la tarde y, aunque algunas compañeras como María Patiño (48) reprocharon a Anabel que no respetase al presentador del programa, las redes se han posicionado con Pantoja, clamando contra Hernández por una actitud que muchos espectadores consideran "humillante".

Kiko hernandez tu si eres sucio porque lo dijiste tú y ademas te va bien de estar de presentador para hacer mas de las tuyas con toda libertad los demas todos unos titeres — Dolors (@Dolors48306666) July 24, 2020

Es indignante que dejen a este señor humillar a quien le salga de las narices cuando presente él película al canto y haber si se dan cuenta qué no se le quiere no todo vale por dar audiencia — Marisa Badal (@BadalAndres) July 24, 2020

Kiko Hernández necesita apagar para brillar.

La semana pasada lo hizo con Lydia diciendo algo que le contó de Charly.

Has estado muy bien, él debería saber que te molesta que hable en esos términos de tu familia.

Ahora prepárate te ha hecho la Z como a Terelu #yoveosalvame — Latiendo 🇪🇸 (@Latigo_TV) July 24, 2020

Muchas de esas voces críticas han ido más allá y piden el despido de Kiko Hernández, incluso llaman al apagón contra Sálvame por permitir estas actitudes por parte de su histórico colaborador.

Por su parte, Anabel publicaba horas después de la polémica una misteriosa frase en su perfil de Twitter: "Hay veces que se necesita reflexionar y yo llevaba muchos años sin hacerlo", ha escrito, aunque sin desvelar a qué conclusión ha llegado tras esa reflexión.

Kiko Hernández, eres lo peor, pero mala persona, sólo te metes con la misma gente, con otras personas no te atreves, fuera ya — Ameli Villanueva (@AmeliVillanueva) July 23, 2020

Efectivamente !!

NO AL ACOSO,FUERA KIKO HERNÁNDEZ — Soledad Garcia YO APOYO AL GOBIERNO. (@Soledad09162930) July 23, 2020

Como puede estar @Kiko_Hernandez al frente de un programa humillando a una mujer de esta manera hay que denunciar estos comportamientos. #Fuera #ApagonSalvame — PagaFantas (@PagaFantas16) July 23, 2020

Muy bien Anabel ,oleee oleee,fuera el Kiko Hernández malo maloooo sinvergüenza,,,que hablen de su familias,,,y los demás unos pelotas y cobardesss — Fernandi Pozo Corcuera (@CorcueraPozo) July 23, 2020

