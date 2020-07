Laura Matamoros vende parte de su armario en Internet: 5.000 euros por 91 prendas

Son muchos los elogios que Laura Matamoros (27 años) recibe a diario sobre la ropa y los accesorios que utiliza. "¿De dónde es?", "lookazo" o "me encanta el conjunto que llevas" son algunos de los comentarios que se pueden leer en las últimas imágenes de la hija de Kiko Matamoros (63) que, sin duda, se ha convertido en un referente en materia de estilo. Para fortuna de muchas de sus seguidoras, parte de su armario puede ser adquirido a través de la aplicación Vinted, una plataforma online que permite comprar y vender piezas de segunda mano.

Hasta la fecha, Laura Matamoros tiene a la venta 91 artículos. Predominan camisetas, vestidos, pantalones cortos y americanas de marcas low cost como Zara, Pull&Bear, ASOS, H&M y hasta Primark. La mayoría, según su descripción, "en perfecto estado" y algunas, incluso, sin estrenar y con la etiqueta puesta. Los precios de estos artículos oscilan entre los cinco y los 30 euros.

Algunas de las prendas 'low cost' que vende Laura Matamoros. Vinted

Pero no todas las piezas que vende Laura Matamoros a través de esta aplicación son asequibles. La influencer también tiene publicado varios zapatos y alguna prenda de ropa de firmas de lujo. Entre los artículos más caros destaca un vestido Chanel, negro y sin estrenar, que puso a la venta hace seis meses y que vale 450 euros. Asimismo, unas botas de tacón de Yves Saint Laurent por un precio de 500 euros, unas sandalias Jimmy Choo y otras Prada por 350 euros. De acuerdo con la descripción, a todas estas, que fueron publicadas esta misma semana, les ha dado un único uso.

En el armario virtual de la hija de Kiko Matamoros también se observan camisetas de marcas como Karl Lagerfeld o Gucci, una blusa estampada de Roberto Cavalli y un vestido de Charo Ruiz que rondan los 100 y 200 euros. Según el cálculo que ha hecho JALEOS, de vender la totalidad de las piezas, Laura Matamoros podría ingresar a su cuenta casi 5.000 euros. Los artículos se pueden pagar mediante tarjeta o PayPal y quienes adquieran alguna de estas prendas podrán recibirlas a través de Correos u otro servicio de mensajería.

Más prendas del armario de Laura Matamoros.

El perfil de Vinted de Laura Matamoros tiene una valoración de cuatro estrellas y media. Casi la máxima puntuación. Sin embargo, no todos los compradores o interesados en sus piezas han recibido el servicio esperado. Si bien algunos usuarios han asegurado que las prendas adquiridas han llegado muy rápido y en perfecto estado -tal y como asegura la influencer en muchos de los artículos-, otros han manifestado sus quejas. Sobre todo, por no recibir respuesta a la hora de hacer alguna consulta. Una usuaria, además, indicó hace cuatro meses que el artículo comprado le llegó con defectos. "He recibido el pedido después de muchas gestiones y con alguna complicación. La chaqueta ha venido con algunas manchas entre los botones, pero he podido quitarlas y ahora está todo correcto", aseguraba.

