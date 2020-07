Modelo, actriz y de familia millonaria: así es Nicola Peltz, la prometida de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham (21 años), hijo mayor de David (45) y Victoria Beckham (46), ha anunciado su compromiso matrimonial con Nicola Peltz (25) tras 10 meses de relación. "Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo y me dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del planeta. Prometo ser el mejor marido y el mejor padre algún día. Te quiero, bebé", escribía el joven este sábado en su perfil de Instagram.

Según han deslizado fuentes cercanas a los Beckham a varios medios británicos, los padres de Brooklyn están encantados con la joven que ha conquistado a su primogénito. "Sienten que al fin ha conocido a una chica que no está detrás de él por fama o dinero", afirmaba uno de esos informadores a The Sun.

Y es que la riqueza de David y Victoria es eclipsada por la importante fortuna que amasa la familia de Nicola Peltz, la prometida de Brooklyn. Esta joven actriz y modelo es la menor de diez hermanos pertenecientes a una exitosa saga de empresarios y deportistas.

A sus 25 años, Nicola es una reconocida estrella del cine. Entre sus trabajos más destacados están la película The Last Airbender en 2010, la serie Bates Motel en 2013 o el exitoso filme Transformers: la era de la extinción en 2014.

Durante su infancia, Nicola Peltz quería seguir los pasos de su hermano Brad (30) y dedicarse al hockey sobre hielo, pero muy pronto accedió al mundo de la moda y el cine, debutando en la gran pantalla con solo 11 años, apareciendo en la comedia Un vecino con pocas luces.

Al nacer en una de las familias más influyentes de Estados Unidos, Nicola ha estado en el foco mediático durante prácticamente toda su vida. En 2016, unas fotografías junto a Justin Bieber (26) desataban los rumores de relación entre ambos.

Poco después se anunciaba su noviazgo con Anwar Hadid (21), hermano de las celebrities Gigi (25) y Bella Hadid (23). El romance se rompió a los dos años y fue su relación conocida más duradera hasta el momento.

Nicola y Brooklyn comenzaron su noviazgo en noviembre de 2019. RRSS

Antes de conocer a Brooklyn, Nicola estuvo cerca de un año con Paul Klein (32), vocalista del grupo LANY, con quien rompía en febrero de 2019. Siete meses después se conocía su relación con el hijo mayor del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Adams.

"Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho, bebé", ha escrito la joven al anunciar su futura boda con Brooklyn, cuya fecha no está cerrada por el momento.

Familia influyente

Nicola es la hija menor del multimillonario Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Haffner. RRSS

Nicola es hija del multimillonario Nelson Peltz (78) y la exmodelo Claudia Heffner (65). El matrimonio reside en una impresionante mansión de 27 habitaciones en Bedford, una de las localizaciones favoritas de celebrities como Ryan Reynolds, Blake Lively o Bruce Willis. Además, poseen dos aviones privados.

El suegro de Brooklyn Beckham es un exitoso empresario, fundador de Triand Fund Management, y cuenta con un patrimonio que se estima en más de 1.600 millones de dólares, según Daily Mail.

Nelson ha estado casado con tres mujeres. Con la primera de ellas tuvo a Matthew (36) y Will (34), mientras que sus otros ocho vástagos son fruto de su tercer matrimonio con Claudia.

A pesar de que abandonó la Escuela de Negocios Wharton en 1962 antes de finalizar sus estudios, el padre de Nicola convirtió su pequeño negocio familiar en uno de los mayores distribuidores de alimentos congelados del país.

Claudia Heffner, por su parte, fue una exitosa modelo que abandonó su boyante carrera profesional para dedicarse a su extensa familia y centrarse en la filantropía, creando junto a Nelson la fundación Peltz Family Foundation en 2011.

Según ha publicado Daily Mail, los Peltz y los Beckham prevén pagar conjuntamente los cuatro millones de libras (unos 4,4 millones de euros) que costarán las nupcias de Brooklyn y Nicola.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre la fecha y el lugar del enlace, aunque algunas fuentes apuntan a que se celebrará por partida doble en Reino Unido y Florida.

