Carla Barber sufre una brutal agresión que la deja inconsciente: su desgarrador testimonio

Carla Barber (30 años) ha dejado preocupados e impactados a todos sus seguidores confesando que ha sido víctima de un atraco y una agresión por parte de "dos chicos". Batallando contra el susto y el impacto sufrido, y como es lógico muy afectada por lo sucedido, la novia de Diego Matamoros (33) ha pedido ayuda a través de Instagram para capturar a los ladrones y agresores -que, entre otras cosas, se llevaron su teléfono móvil-, e intentar olvidar esta horrible pesadilla.

La cirujana ha relatado el atraco a través de unas impactantes historias en su red social: "Anoche al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del mata león hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida".

Los tres mensajes que Carla Barber compartió en sus redes sociales.

Y continúa explicando: "No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por donde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color del coche. Estoy bien. Tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo es sólo dinero".

Lo material en estos momentos pasa a un segundo plano: "El miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa. GRACIAS POR PREOCUPAROS. A MIS AMIGOS, no tengo teléfono de momento, por si intentáis contactarme". Carla, demostrando su fortaleza, asegura que lo de menos son las lesiones que sufrió tras la brutal agresión y confiesa, más afectada que nunca, que su miedo ahora es que pueda volver a sucederle algo similar.

Un susto en mitad de la felicidad

Lo cierto es que esta agresión ha tenido lugar en un momento dulce para Carla Barber a raíz de su historia de amor con Diego Matamoros. Fue el pasado 1 de junio cuando Diego Matamoros y Carla Barber confirmaron su relación, compartiendo en sus respectivas redes sociales una imagen en la que se mostraban dándose un beso en una terraza de Madrid. Desde entonces, la pareja no ha parado de publicar sus momentos más románticos.

Besos apasionados, caricias y miradas cómplices abundan en sus instantáneas. Diego Matamoros y Carla Barber ya han disfrutado de sus primeras escapadas juntos en esta temporada estival. Según se puede constatar en sus redes sociales, ambos han hecho alarde de su idilio en las playas de Ibiza y Formentera.

"El mejor regalo de mis 30. Caído del cielo", escribió la doctora estética cuando formalizaron su romance; mientras que Diego Matamoros comentó en su perfil: "La vida te sorprende... (estrellas en el universo)". Las reacciones a esta confirmación oficial no se han hecho esperar. Laura Matamoros, hermana de Diego, comentaba en el perfil de Carla con un revelador "Entonces cuñi, ¿no?". Otra de las que mostraba su alegría en el perfil de la doctora fue Mila Ximénez (68): "Nunca te he visto tan guapa como ayer. Se te nota tanto". Ya su historia de amor era oficial y no había que esconder. De hecho, comienzan a no hacerlo y ya es la segunda vez que se dedican palabras de amor en las redes.

El pasado mes de abril, saltaban los rumores de una posible reconciliación con la modelo después de que Diego comentara en una de sus fotografías lo siguiente: "Fue una puesta de sol preciosa y lo que vino después también. Pero, en general, fue maravilloso todo el viaje en sí". Unas esperanzas que ahora se disipan con la llegada de una nueva mujer a la vida del joven y con la nueva ilusión deportiva de Estela. La modelo reconvertida en colaboradora del programa Viva la vida confesaba hace un par de semanas que la reconciliación con su exmarido era imposible: "Algo se ha roto", expresaba. Aunque en vista de las últimas noticias de ambos, parece que desde hace un tiempo tomaron rumbos diferentes y recuperaron la sonrisa junto a otras personas.

[Más información: Quién es Carla Barber, la médica y exmiss que ha devuelto la ilusión a Diego Matamoros]