Tom Brusse, el cornudo vengativo de La isla de las tentaciones y Barneda, la dama de hierro con Melyssa

La isla de las tentaciones 2 ya está en todo lo suyo. Ya sí se puede decir que el salseo es máximo y que las tramas están en su punto álgido. Menuda noche, ¡qué vértigo, qué agonía! No me digan que este capítulo no ha sido trepidante desde el minuto uno. Cosas a destacar antes de meternos en harina: Sandra Barneda (44 años) ha estado más despiadada, fría y sin corazón que nunca. No sé, será una sensación vaga y sin fundamento, pero la he visto nada empática. Como hecha de hormigón. De hecho, no la he visto sensibilizarse en ningún punto del capítulo. ¡La nueva dama de hierro!

Pareciera que le han ordenado que apriete las tuercas a los concursantes, que se dejen de boberías, de sentimientos y esas pérdidas de tiempo. ¡Que aquí queremos lágrimas, sufrimiento y vicio! ¡Toxicidad! Daño a mansalva, sin escatimos. La primera ocasión que ha tenido para demostrar su autoridad y falta de tacto ha sido con Melyssa, en la hoguera. Recuerden que ya dejé caer por aquí en el anterior blog que el castigo que le iban a imponer a Melyssa (28) -tras saltarse las normas al visitar la villa de Tom Brusse (27)- era la prohibición de ver imágenes de su chico.

Sandra Barneda, la dama de hierro de 'La isla de las tentaciones 2'. Mediaset

¡Dicho y hecho! Sandra, con mirada gélida, se lo ha soltado cual hachazo, sin anestesia: "Melyssa, no hay imágenes para ti". Al segundo, Twitter ardía. Y Melyssa lloraba y lloraba, se sorbía los mocos y el rimmel. La pobre no pudo ver a Tom triste y abatido, como quería ella en sus sueños, ¡es que no lo vio! Deshecha, no entendía nada. "Para que sirva de precedente, saltarse las normas tiene graves consecuencias. Como penalización, vas a estar una hoguera sin ver imágenes", le ha espetado Barneda. Y no hay derecho, ¡a la más débil! Ay, Melyssa. Pobre. Todos somos ella.

Sandra, has sido injusta y lo sabes. Hay otras formas de castigar. No sé, déjame que piense... ¡enciérrala en una habitación sin comer ni beber, pero el amor... no se toca! Más cosas en las que Sandra ha demostrado que ya no es humana, ¡que ni siente ni padece! Nada más llegar los chicos a su hoguera, advierte: "Chicos, lo que no se dice no existe. Tenéis que abriros". O lo que es lo mismo: rajad lo más grande de vuestras parejas, danos juego. Porque el programa sabe que ellos pasan de ellas, que los sentimientos de ellos no son los mismos que los de ellas. Que ellos van a lo que van, y no se esconden.

No sabe donde se mete JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #LaIslaDeLasTentaciones5 — victoria (@vicmc92) October 7, 2020

lo siento melyssa, pero era de esperar amiga #LaIslaDeLasTentaciones5 — naroa ramos (@naroa_ramos) October 7, 2020

Pero alguien la dirá a Melissa cómo se empotra Tom a Sandra. #LaIslaDeLasTentacionesValladolid#LaIslaDeLasTentaciones#LaIslaDeLasTentaciones5 — Vidal Izquierdo - 🇪🇸 🇪🇺🎼🍀🤓 (@vidalizquierdo) October 7, 2020

Bueno, tengo que decir que todos menos Pablo. Él me da pena, me ha cambiado el concepto de él este miércoles. Mayka se ha puesto ocho pueblos, y eso hace que te quedes con el más víctima. A su tiempo lo contaré. Para terminar con la hoguera de ellas, me quedo con las palabras de Melyssa: "Lo entiendo, sé que lo que hice no está bien, pero me hubiera gustado verle. Asumo las consecuencias". Ah, esperen, que ha llegado una chica nieva en sustitución de Inma. Se llama Patricia, es novia de Alessandro Livi (38). Y poco más: a mí ella no me cae bien, pero es más lista que el hambre al fijarse en Jorge y escogerlo como pretendiente. Dará juego. Tiene hambre de reality. Eso es bueno.

La hoguera de ellos. A ver, por orden. Frase para enmarcar de Tom Brusse antes de llegar: "Me sentiría un poco mejor si viese a Melyssa besarse con alguien". Claro, por aquello de no sentirse solo a la hora de poner los cuernos, ya ustedes saben. Pesan mucho, es una carga pesada que hay que compartir. "Estoy perdido. A lo mejor no tendría que ir tan rápido con Sandra, no sé. Melyssa tiene un problema, no confía en mí. Después de lo que pasó me he dado cuenta de que no quiero una vida así. No me quiero imaginar cómo reaccionará al ver mis imágenes. Tengo miedo. Lo mismo se va a España". El caso es que ni ella ha visto sus imágenes, ni él tampoco se ha podido sentir mejor porque Melyssa, de momento, ha estado en su sitio. Llorándole.

Tom y Sandra se gustan y acaban como acaban. Ya no se esconden. "Eres un peligro, contigo me dejo lllevar. Cuando te veo solo quiero besarte", dice él, mientras Melyssa, en su mundo, fantasea con que no hace nada: "Creo que él se dio cuenta cuando le dije que mi padre ya no lo recibiría más". Cuidado, no te hagas daño con la caída. ¡TOM Y SANDRA, PRIMERA ESCENA DE SEXO! Hey, ¡edredoning!

El primer 'edredoning' entre Tom y Sandra. Mediaset

Pegho yo te quiegho a ti Melyssaa, egha solo un jhuegho #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/cUBdrKqpfG — Alberto Casado (@AlbertoCasado54) October 7, 2020

TOM BRUISSE ERES UN DESGRACIADO RASTRERO ASQUEROSO #LaIslaDeLasTentaciones5 — ʝιмє ღ (@JimenaManso) October 7, 2020

Tom cuando porfin se ha metido en la cama con Sandra #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/7RM8UJ03bO — 𝕊𝕒𝕣𝕚𝕚𝕥𝕒 シ (@srey6955) October 7, 2020

"Estoy aquí para disfrutar", dice al día siguiente. ¿Algo más que añadir, señoría? Con Tom hago un inciso. En un momento dado, ¡se ha confesado como un cornudo vengativo! Le ha confesado a Sandra lo que sigue: "Me siento mal porque he vivido un momento difícil, de tres días descutiendo. Lo habíamos dejado, me puso los cuernos con un chico". Y Sandra, destroyer pero brillante, le ha preguntado si ese era el motivo por el que él era infiel con saña: "Yo no soy una persona de venganza. Si no hubiésemos tenido esos problemas nada hubiera pasado aquí". ¡Los tiene cuadrados! Cómo se puede ser tan hipócrita, infiel, desleal y machista. Ella es la mala.

Lester me gusta más que ayer. Tiene alma de golfo, pero con cabeza. Sabe lo que es la cociencia, al menos. "Estoy replanteándome mi relación con Marta, la quiero, pero me he puesto a pensar", dice. Ya es un paso. Con respecto al tonteo de ella con Dani, él saca pecho: "No creo que me cambie por ese. No veo que esté haciendo nada malo, el chaval es atento". Y se confiesa, a medias: "He hecho cosas peores yo, pienso en mí, y yo valgo más que ese. Estoy seguro que me quiere". Bueno, Lester, sentimos decirte que no: Marta se ha besado con Dani. Y ella se flagela, más por reality que de sentimiento: "Ese beso tendrá consecuencias. Soy una infiel. He mandado 11 años de fidelidad a la mierda".

Marta besando a Dani en la piscina. Mediaset

Cristian tampoco cree que Melodie sienta algo por Beltrán. Se engaña. "No lo veo capaz de conquistar a Melodie. El chaval es un cero a la izquierda. Siempre habla de mí". Pero cuando ella ha dicho que lo mismo se va sola y que no quiere tener hijos con Cristian, este se ha desinflado: "Me ha descolocado total y me ha dolido. Para eso hemos venido aquí, para darnos cuenta". ¡Lo dice el mismo que la semana pasada dijo que habían ido "para separarse, no para reforzar"!

Pablo, estoy contigo. He visto dolor en ti con las imágenes de Mayka y Óscar. "A mí ella me ha dicho que no le gusta que sea pegajoso con ella. Estoy preocupado. Conmigo es de una manera y con él, con Óscar, es de otra. No la reconozco. Le gustará físicamente, se sentirá a gusto, pero le está diciendo cosas que a mí no me dice. ¿Que confía en él, en un chico que conoce hace una semana? ¿Y en mí no confía?". Y cuando ve a Mayka besarse en la piscina y rozarse y tocarse, estalla: "Se le ha ido completamente ya. En cuatro días se ha olvidado. Estoy orgulloso de que haya sido ella. Me ha decepcionado. Su palabra ya no vale nada". Mayka solo piensa y respira por Óscar.

APUNTE: Ojito a Alessandro Livi. Conoce los realities y sabe lo que se hace. Dará mucho que hablar, como su novia Patricia. Estos son un producto, están de vuelta y vienen a agitar el avispero. No me extrañaría nada que los hubiese llamado la dama de hierro, Sandra Barneda. Ya está todo descontrolado. Esto es sodoma y gomorra. Y esperen porque el programa acaba con la hoguera de las chicas. Solo deseo que a Melyssa no le dé un infarto. Se avecinan curvas. ¿Hay médicos de emergencia en República Dominicana no?

Seguiremos escribiendo.

