Khloé Kardashian desvela que tuvo coronavirus: "Esa mierda es real"

La pandemia por la Covid asola a toda la humanidad. Nadie está ajeno a contraer el virus que preocupa a todo el mundo, cuestión que no parece haber importado en demasía a Kim Kardashian (40 años). La celebrity ha celebrado esta semana su cumpleaños en una isla privada en la que no parecían, a juzgar por las imágenes que ella misma ha publicado, cumplirse ninguna de las normas de seguridad recomendadas por la OMS. Una fiesta que, eso sí, se redujo a solo 30 personas que disfrutaron junto a la influencer de los placeres de una paradisíaca playa.

Pues bien, pese a la aparente despreocupación por el asunto de la Kardashian más famosa, una de sus hermanas, concretamente Khloé Kardashian (36), ha confesado que ella misma ya ha padecido la enfermedad. La también influencer ha reconocido que contrajo el virus a comienzos de año y que sus síntomas fueron tan graves tuvo que pedir ayuda médica. Un terrible episodio que será revelado en la próxima temporada del reality Keeping Up with the Kardashian.

La estadounidense ha contado que se vio obligada a estar encerrada en su habitación haciendo cuarentena, y que sufrió síntomas bastante fuertes. "Han sido realmente malos, sobre todo durante un par de días", ha afirmado, añadiendo que padeció vómitos, temblores, sofocos, dolor de cabeza y presión en el pecho. Todo ello aderezado de fiebres altas por las que tuvo que permanecer en la cama durante varios días.

Khloé Kardashian ha confesado a sus seguidores de Instagram que ha padecido coronavirus. Instagram

En el adelanto de la nueva temporada del ya citado reality, se puede ver cómo la familia Kardashian se preocupa del estado de salud de Khloé. "Mi instinto me dice que sí, porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque ahora ella también está asustada. Me pone muy nerviosa esto", decía Kim minutos antes de que su hermana fuera sometida a las pruebas que confirmaron que había contraído el virus.

Esta no es la primera vez que Kim ha tenido se ha enfrentado a esta enfermedad, y es que su esposo, Kanye West (43), reveló en julio durante una entrevista a la revista Forbes que contrajo el virus y que sufría síntomas similares a los que ahora relata su cuñada. A principios de este mes, Kim reveló que Kanye se enfermó casi al mismo tiempo que Tom Hanks (64) y Rita Wilson (64), que anunciaron su diagnóstico en marzo. Una información que han mantenido en secreto hasta ahora.

Kim dijo que cuidar de Kanye fue aterrador, porque el virus y sus efectos eran, en gran parte, desconocidos para todos. Ha confesado que tenían que cambiar las sábanas del músico llevando guantes y mascarilla, y que su casa tuvo que ser desinfectada a cada instante para salvaguardar su salud y la de sus hijos.

Khloé ha aprovechado la confesión de su testimonio para dirigirse a los escépticos, señalando la importancia que tiene seguir las precauciones necesarias. "Esa mierda es real. Pero todos juntos vamos a superarla si rezamos y seguimos las recomendaciones. Quizás Dios nos bendiga", ha dicho a sus seguidores de Instagram. Consejo que está siendo muy criticado en las redes sociales, puesto que ella fue una de las 30 personas que acudió a la fiesta de cumpleaños de Kim.

