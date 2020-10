María Patiño se rompe en 'Sálvame' y desvela uno de los episodios más traumáticos de su vida

María Patiño (49 años) no atraviesa un buen momento. Pese a que es una de las colaboradoras estrella de Sálvame y que su programa Socialité triunfa los fines de semana en Telecinco, la periodista ha reconocido estar baja de ánimo. Desde que Chelo García Cortés (68) aceptara presentar el pasado sábado el formato de corazón de la gallega, a consecuencia del reto que aceptó durante su participación en ¡Quiero Dinero!, su energía habitual se ha visto mermada.

"Me veo muy frágil y vulnerable", ha dicho Patiño tras ver algunos fragmentos de la entrevista que concedió a Jorge Javier Vázquez (50) en Sábado Deluxe. Acto seguido, la presentadora afirmaba que sentía haber descuidado asuntos personales para atender a su profesión, decisión de la que ahora, en parte, se lamenta.

"Esta mañana cuando me he levantado no quería venir a trabajar, pero he hablado con Alberto -director del programa- y me ha dicho algo que me ha hecho reaccionar. En concreto me ha recordado que hay mucha gente jorobada ahora", afirma María, que ha reconocido que pese a la situación que ahora vive, para ella la televisión siempre ha sido una "tabla de salvación".

La presentadora ha decidido revelar el porqué de sus miedos profesionales. Mediaset

Exenta de cualquier tipo de pudor a la hora de hablar de su faceta más íntima, la cual suele mantener apartada del foco mediático, María Patiño ha revelado uno de los episodios más traumáticos de su vida. Un momento muy complicado que la ha marcado para siempre y que responde, en gran parte, a la actitud profesional que adoptó a posteriori.

Para hacer entender a la audiencia y a sus compañeros lo que para ella significa perder el trabajo, la periodista ha relatado que hace años, cuando se quedó embarazada, tuvo que pedir dinero a sus padres para poder adaptar su vida a la llegada de su hijo.

Por aquel entonces, María compartía piso y tuvo que mudarse junto a su bebé a otro domicilio. Decisión en la que sus progenitores le dieron su total apoyo y que solventaron pidiendo un préstamo económico, algo de lo que la periodista se enteraría años después. "Por eso me juré que nunca volvería a pedir dinero", ha contado la gallega sin poder contener las lágrimas, que desde ese momento siempre ha luchado por contar con el dinero suficiente para poder afrontar sus gastos en caso de quedarse sin ingresos.

Jorge Javier Vázquez reconoció sentirse identificado con el relato que contó María Patiño. Mediaset

La presentadora también ha tenido unas palabras de agradecimiento para la que fue su jefa hace 25 años en el programa Sabor a tí, Ana Rosa Quintana (64), ya que, según María, fue una de las personas que le tendió la mano en sus peores momentos: "Nunca olvidaré lo bien que se portó conmigo".

Un testimonio que también ha enternecido a Jorge Javier Vázquez, que ha dejado a un lado sus 'piques' habituales y ha confesado sentirse identificado con su compañera. "Yo te entiendo porque en esta carrera hasta que te asientas vives momentos muy difíciles, te sientes poco valorado y piensas que hay enemigos donde no los hay", ha dicho el de Badalona. Unas palabras que han sido muy bien recibidas por la carismática periodista.

