De la mochila de 12.500 euros al Birkin de 30.000: duelo de lujo entre las niñas Kardashian

El reality show familiar más famoso del mundo, Keeping up with the Kardashian, que echa el cierre definitivo en 2021 después de 14 años y 20 temporadas ininterrumpidas, ha dejado un sinfín de momentos para el recuerdo. Discusiones, pasiones, tensiones, amor, infidelidades, nacimientos, conflictos, dramas... Todo cabía en el exitoso formato audiosivual.

Pero, en otro sentido, además, a lo largo de este tiempo, los apasionados de la moda han podido observar cómo desde 2007, momento en que arrancó el programa, los directores creativos de las grandes firmas a nivel global se han acercado al celebérrimo klan. Su intención no era otra que la de vestir a las hermanas Kardashian-Jenner y también sus hijas con algunos de sus diseños. La publicidad estaba asegurada.

Kylie Jenner y su hija, Stormi, a la izquierda. Kim Kardashian y su hija Norte, a la izquierda. Gtres y redes sociales

La relación entre los diseñadores y estas estrellas internacionales a veces es tan fluida que ya se desconoce cuándo son ellas quienes adquieren personalmente un exclusivo producto -se las ha podido ver de compras desde en la Avenue Montaigne de París hasta en Rodeo Drive en Los Ángeles- o cuándo es un regalo.

JALEOS vuelve a sacar la lupa y pone el foco en algunas de las piezas más exclusivas las dos hijas más mediáticas de la familia Kardashian: desde la mochila de 12.500 euros de Stormi Webster (2), hija de Kylie Jenner (23) y Travis Scott (27) hasta el bolso de Saddle Bag de Dior de North West (7), primogénita de Kim Kardashian (39) y Kanye West (43), valorado en 35.000 euros.

1. Stormi Webster - Taurillon Clemence - Hermès (12.500 euros)

Stormi, hija de Kylie Jenner, con mochila de Hermès. Redes sociales

Para su primer día de home schooling (colegio desde casa), la pequeña Stormi lució una mochila que ya ha dado la vuelta al mundo por su exclusividad y su precio. Se trata del modelo de Taurillon Clemence Kelly Ado de la firma francesa Hermès. El de la hija de Kylie Jenner, en concreto, es de color rosa tiza y su valor en el mercado es de 12.500 euros. No obstante, puede ser algo bastante más elevado teniendo en cuenta su especial estampado texturizado.

Según consta en la página web oficial de Hermès, donde se puede adquirir en color rojo y negro -quizá el rosa de Stormi es una edición especial o diseñado especialmente para ella-, "es una elegante mochila confeccionada en piel de becerro con una solapa cruzada con cerradura giratoria".

Y continúa: "Tiene anclajes de correa plateados, con correas de hombro largas y ajustables de cuero. La parte superior se abre a un interior de cuero compacto con un bolsillo plano. ¡Es una mochila muy elegante de Hermès, ideal para los elementos esenciales del día a día!".

2. North West - Birkin - Hermès (8.000 - 30.000 euros)

Kim Kardashian, Saint West y North West con bolso Birkin de Hermès en color blanco.

Fue en diciembre del año pasado, cuando entonces tan solo tenía seis años. North West apareció junto a su madre y su hermano pequeño, Saint West (4), en el restaurante de comida caribeña Negril Village de Nueva York y lució un total look en color marrón que coronó con un impresionante bolso blanco.

Y no era un simple bolso: se trataba de un Birkin 40 de Hermès. Un diseño exclusivo, tan único que está descatalogado y la única forma de poder adquirirlo es a través de subastas especializadas en piezas de lujo donde los propios dueños los ponen a la venta -a veces por necesidad, a veces por puro negocio-. Su precio baila entre los 8.000 y los 30.000 euros.

3. Stormi Webster - Louis Vuitton (2.000 euros)

Stormi Webster con sus bolsos de Louis Vuitton.

A sus pequeños bolsos de Hermès y Chanel, hay que añadir los de Louis Vuitton. Desde recién nacida, la pequeña Stormi es poseedora de una gran colección de diferentes modelos de la maison gala. Y su madre, como una de las mujeres más seguidas en Instagram en todo el mundo, se ha encargado de exhibirlo.

Antes de que cumpliera dos años, la única hija nacida de la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott ya tenía docenas de little bags de Louis Vuitton y toda una colección de maletas de viaje con su nombre grabado en rojo sobre la clásica lona del monogram. "Tengo estos bolsos para todas las niñas de la familia. Regalos de Navidad que he comprado en Japón", comentaba Kylie, dejando claro que algunas de esas piezas irían también para las hijas de Kim, Khloé (36) y Kourtney (41).

4. North West - Oblique Saddle bag - Dior - (35.000 euros)

North West junto a su madre y su hermano, llevando bolso de Dior.

Kim Kardashian paralizó el mundo cuando publicó esta imagen de sus vacaciones en Japón junto a dos de sus dos hijos en agosto del año pasado. A su derecha, Saint, y algo más apartada, posando, al estilo Kardashian, North. A su original outfit flúor, la pequeña le añadió un bolso elevado a la categoría de obra de arte para todo fashionista que se precie. Se trataba del Oblique Saddle Bag, un modelo de Dior que cuenta solo con diez existencias en el mundo y cuyo precio supera los 30.000 euros.

Es una edición limitada de la colección para hombre Pre-Fall 2019 de Kim Jones -director creativo de la línea masculina, Dior Homme- en colaboración con el artista Hajime Sorayama. Este modelo es la reinterpretación de un bolso original de la casa fundado por Christian Dior que ya tiene dos décadas. El diseño emula a una silla de montar con la originalidad de que este que luce North está metalizado.

