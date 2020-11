Lorenzo Milá da positivo en coronavirus y Carlos Franganillo causa baja en el 'Telediario 2'

El periodista Lorenzo Milá (60 años), corresponsal en Washington, ha dado positivo en coronavirus y, como consecuencia, se han producido importantes cambios de última hora en el Telediario de TVE. Y es que, Carlos Franganillo (40) se ha visto obligado a apartarse de su trabajo en el ente público por precaución, ya que ambos profesionales coincidieron hace unos días durante la cobertura de las elecciones de Estados Unidos.

Tal y como informa Madridiario, citando a su vez a RTVE, desde que se tuvo constancia que el hermano de Mercedes Milá (69) había contraído la Covid-19 se activó en el ente público el protocolo habitual en estos casos para proteger a sus trabajadores. Si bien es cierto que desde TVE no se ha emitido ningún tipo de comunicado aclarando la cuestión, Franganillo ya ha dejado de presentar el Telediario.

Se desliza que está a la espera de conocer los resultados de la prueba que se ha realizado Lorenzo Milá. Otra de las afectadas ha sido la esposa Milá, la periodista Sagrario Ruiz de Apodaca, que estaría guardando la cuarentena, informa La Vanguardia.

De este modo, los espectadores habituales del Telediario 2 han comprobado cómo el lugar de Carlos Franganillo ha sido ocupado, hasta nuevo aviso, por la periodista Ana Roldán. Ella estará al frente durante los próximos días que dure el aislamiento por precaución de Carlos.

Ana Roldán sustituyendo a Franganillo en el 'Telediario 2' de TVE.

Hay que recordar que Lorenzo Milá y Franganillo compartieron pantalla en Washington cuando Carlos se desplazó para ayudar a Milá en la retransmisión de las elecciones a la presidencia del país. Eso sí, puntualizar que en todo momento se les pudo ver en directo con la mascarilla puesta y respetando la distancia de seguridad.

Así y todo, a nivel oficial RTVE opta por preservar la salud de sus profesionales en la más estricta intimidad, y fuentes de la Corporación han informado a Vertele que debido a la ley de protección de datos, no se informa públicamente acerca de la salud de ninguno de sus trabajadores. Eso sí, no se esconde la gran preocupación que se respira en el ente.

Lorenzo y el coronavirus

Fue en febrero de 2020 cuando Lorenzo Milá informaba de los primeros efectos del coronavirus en el mundo. Lo hacía desde Italia, y a través de un llamamiento a la sensatez y contra el alarmismo que existía por la evolución de la enfermedad. Cabe recordar que entonces nadie podía imaginar la repercusión devastadora que tendría la pandemia en el mundo.

"Es un tipo de gripe que afecta sobre todo a personas con defensas bajas, sobre todo a personas mayores, y que tiene un índice de mortalidad bajísimo, incluso más bajo que la gripe común, en torno al 2 por ciento", recalcaba durante una conexión en directo en Los Desayunos de TVE.

Según Milá entonces, los médicos "no se cansaban" de repetir lo mismo: "No podemos hablar de un virus terrorífico como el ébola", sino de "un tipo de gripe del que se cura la gran mayoría de personas que se han infectado", explicaba. De hecho, informaba Milá que los pocos afectados de entonces se recuperaban en casa, como si fuera una gripe común, menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI: "Esta es la fotografía médica real, que los médicos no se cansan de repetir, pero parece que se extiende más el alarmismo que los datos".

Hoy, todo es muy distinto y él es uno de los afectados. Las redes sociales, en la actualidad, se han hecho eco de su enfermedad y, de paso, han recordado aquella primera visión de la pandemia.

