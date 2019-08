Muere la madre de Mercedes Milá tras una larga enfermedad

Duro golpe para la familia Milá. La madre de la presentadora Mercedes Milá (68 años) y de Lorenzo Milá (58), Mercedes Mencos, ha fallecido después de no haber podido superar una larga enfermedad. Sin duda, un duro mazazo para la que un día fuera la presentadora estrella de Gran Hermano, pues tenía en su madre uno de sus inestimables apoyos después de haber perdido a su padre, José Luis Milá Sagnier, en 2012 a los 93 años.

Así las cosas, Mencos era nieta de los marqueses del Amparo y bisnieta de Rómulo Bosch, el que fue uno de los alcaldes de Barcelona en 1905. Tuvo seis hijos -Mercedes, Clementina, Reyes, José María, Lorenzo e Inés- junto a su marido y fue una mujer muy familiar que procedía de la clase alta catalana. Lo cierto es que Milá estaba muy unida a su madre y esta pérdida, de la que ha informado La Vanguardia, ha supuesto un duro rasgón en su ánimo.

Madre e hija en 2012 durante el entierro del padre de Mercedes Milá. Gtres

La que fuese presentadora oficial de Gran Hermano hasta 2015, cuando fue sustituida por Jorge Javier Vázquez (49), se encuentra totalmente desolada. Menco fue su bastón principal cuando Mercedes confesó en 2018, durante una entrevista para Lecturas, lo mucho que había sufrido tras una ruptura sentimental que la hizo "descender a los infiernos". Después, llegaría una fuerte depresión que le obligó a apartarse de su trabajo por un tiempo y a tener que recibir ayuda médica para superar el bache.

"Mi madre es un amor. Somos seis hermanos, yo soy la mayor y he vivido fuera siempre. Ahora tengo la oportunidad de estar mucho con ella y no la quiero perder". Esas fueron las últimas palabras de Mercedes Milá en referencia a su madre cuando en 2016 visitó ¡Qué tiempo tan feliz!. Entonces aseguró que estaba cuidando día a día de ella por su enfermedad "como cuando ella cuidaba de mí cuando tenía que ir al colegio".

En esa misma charla, Mercedes relataba una anécdota: "Todas las mañanas se despierta con dolor de barriga, entonces yo le digo que se tome una manzanilla. Pues eso parece una tontería, pero es estar ahí al lado, porque me acuerdo de la de veces que eso me diría eso cuando iba al colegio". La periodista también aseguró que la opinión de su madre le influía para presentar "todo el rato".

El bache de Mercedes Milá tras 'GH'

Mercedes Milá en una imagen de archivo. Gtres

Fue en mayo de 2018 cuando la comunicadora aprovechó la presentación de su nuevo programa, Scott & Milá, para hablar sobre la depresión que padeció hace años y que ha conseguido superar gracias a un duro trabajo.

"Ha sido un tiempo muy duro, muy solitario y con muy poca gente cerca", explicaba la presentadora, para dejar claro que esos momentos tan complicados "no los quieres compartir con mucha gente. No sabes lo que te pasa y, entonces, tienes mucho miedo a compartir".

No obstante, al final descubrió qué es lo que padecía: depresión. "El día que me lo dijeron pensé: 'No puedo tener depresión, si con el carácter que tengo... ¿cómo voy a tener depresión? Esto no puede ser'". Pero tenía todos los signos, y era cuestión de tiempo que aceptara este trastorno: "Comprendí que se llama así y que es mejor que no te avergüences".

Conocer qué es lo que le ocurría fue un paso fundamental para superarlo. "Se arregla con química, con estudios y con meditación", elementos varios que te ayudan a "encontrar el equilibrio personal y mental". Con tanto tiempo libre se dedicaba a numerosas aficiones: "He aprendido yoga, meditación, psiquiatría, de enfermedades mentales, nutrición, alimentación...". Ahora, cuando la depresión parecía ser cosa del pasado y la vida volvía a sonreírle, la muerte de su madre le asesta un duro golpe.

