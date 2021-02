Julia Janeiro, enamorada de un futbolista del Móstoles a punto de cumplir 18 años

Cuando hace unos días María José Campanario (41 años) le escribió una incendiaria misiva a Belén Esteban (47) a través de sus redes sociales, nunca pudo imaginar la odontóloga el alcance real que tendrían sus palabras. Llegaron mucho más lejos, puede, de lo que Campanario habría deseado. Su post salpicó indirectamente a su hija Julia (17), que el próximo mes de abril cumple la mayoría de edad. Conforme la guerra Campanario-Esteban fue subiendo de tono, los seguidores de su hija en Instagram se disparaban de mil en mil.

A mayor repercusión mediática, más visibilidad para Julia. El debate se estableció en los programas y hubo quien se cuestionó si la hija de María José y Jesulín de Ubrique (47) querría, alcanzados sus 18, enrolarse en la televisión a golpe de reality. De hecho, una revista del corazón incluyó su nombre en las quinielas que se están realizando con respecto a los concursantes de Supervivientes 2021. La bola se estaba haciendo demasiado grande, inabarcable, y con una menor de edad de por medio. Tocaba pisar el freno. Así se hizo: María José y Belén callaron y lo pusieron todo en manos de sus letrados. Mientras tanto, Julia Janeiro sigue con su vida en las redes, como si nada le afectase o importase.

Julia y Brayan besándose por San Valentín.

Este domingo, día de San Valentín, desvelaba a sus selectos seguidores el profuso amor por su pareja. Él se llama Brayan Mejía, tiene 20 años, es futbolista del equipo de Móstoles, natural de Murcia y afincado en Madrid. "Feliz día de San Valentín para mi único amor, me haces sentir completa. Te amo de aquí a la Luna", posteó ella. Ante esta imagen y declaración de amor, JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno para confirmar su historia y sus intenciones de futuro. En efecto, Julia y Brayan viven una bonita e intensa historia de amor. La joven, que está de nuevo en España tras pasar una temporada estudiando en Nueva York, conoció a Brayan y aquello derivó en una relación amorosa.

Julia desea estudiar su carrera -la periodista Beatriz Cortázar aseguró hace unos días que se decantará por algo similar a Administración y Dirección de Empresas- en Madrid. De momento este medio no ha podido confirmar que el joven conozca a los padres de Julia. Brayan tiene a su familia en Murcia, aunque vive en Madrid desde hace un tiempo por sus compromisos profesionales. En otro orden de cosas, este medio ha podido conocer que María José Campanario ha parado la guerra con Esteban, sobre todo, por "recomendación legal".

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en una imagen de junio de 2019. Gtres

Se explica a este periódico que su abogado le ha aconsejado parar en seco y, por un tiempo, frenar su actividad en las redes sociales. En abril, Julia cumple 18 años y conviene medir muy mucho las exposiciones mediáticas, para reforzar así el amparo legal al que puede que la joven recurra para proteger y defender su anonimato, como se expuso previamente en Sálvame de la mano de María Patiño. A este medio se insiste en la misma línea: Julia no quiere ser conocida y se estudiará la forma en la que se comunicará su decisión. Ella quiere estudiar y trabajar de ello. No le gusta la tele ni ser un personaje, por más que se dibuje el perfil contrario.

Eso no quita que "le guste" ganar seguidores. De hecho, este medio averiguó hace unos días su estrategia. La joven dejó su perfil abierto durante unas horas. Si bien poco después la volvió a cerrar para mantener su contenido privado, su crecimiento no cesó. Lejos de ser selectiva, la hija de Jesulín de Ubrique ha aceptado un sinfín de perfiles que la han llevado a alcanzar casi los 25.000 followers. Entre ellos, personalidades de la televisión como Kiko Hernández (44). Pero su número de seguidores no es lo único que ha cambiado. La cantidad de personas a las que sigue Julia también ha tenido variaciones. Hace unos días, su Instagram reflejaba su interés por el contenido de 239 usuarios y ahora, el número se ha reducido a 221 internautas.

En las últimas horas se ha sostenido que la familia de Jesulín apoya sin fisuras a Belén Esteban, que está molesta con Campanario y que el propio Jesús Janeiro la ha llamado al orden. Este medio maneja otra información: Jesulín "está al lado de su mujer, haga lo que haga o diga lo que diga. Conoce sus razones y la entiende". Tampoco parece cierto que los Janeiro se hayan decantado por Belén: "Al menos nada ha cambiado a raíz de la carta. Todo sigue igual". Los mismos defensores y detractores, pues, que antes: "María José sabe quién está con ella y quién contra ella". Sea como fuere, se incide en que nada ha cambiado en la familia Janeiro-Campanario. Otro cantar será en abril. Habrá novedades.

