Enrique Anaut, cantante del tema viral 'María José', pide "respeto" para Campanario

Este lunes, 8 de febrero, Sálvame rescataba un tema musical para poner banda sonara a la nueva guerra pública que enfrenta a Belén Esteban (47 años) y María José Campanario (41). ¿A qué espectador del programa de Mediaset no se le ha metido en la cabeza ese María José para el que Paz Padilla (51), incluso, ha inventado coreografía? Un baile que, como quedaba de manifiesto en las redes sociales, dejaba descolocado a Pedro Piqueras (65) cuando le daban paso al informativo y, durante un instante, veía a Paz y a Anabel Pantoja (34) demostrando su arte.

Tan descolocado como el artista que le puso voz al tema allá por 2003. Han pasado 18 años desde que Enrique Anaut (45) salió de la Academia de Operación Triunfo, en TVE, y se le ofreció dar forma a María José, una canción que, en su día, se contó que estaba dedicada a un antiguo amor. JALEOS se ha puesto en contacto con el artista, que explica cómo fue el asunto en realidad: "Hace 18 años que estuve en el programa ya, y me obligaron a cantar esta canción. Por contrato, tuve que hacerlo. Intenté no hacerlo, porque no me gustaba. La melodía sí, pero la letra no. Como no nos entendíamos, me obligaron".

"Siempre me imaginé que algún día le harían esto en televisión a María José Campanario. Siempre. Me extrañaba que no lo hubieran hecho antes. Cosa que agradecía, porque la cuidaban a ella y, en parte, me cuidaban a mí", continúa Enrique en conversación con este periódico, advirtiendo que él sabe que el tema se ha hecho viral estos días porque se lo han contado: lleva desde el pasado mes de abril sin ver la televisión "para tener un buen sistema inmune".

Anaut en una de las galas de 'OT2'.

Además, hace hincapié en que no lo importa que sirva para entretener o hacer pasar un buen rato a la audiencia en tiempos de pandemia, pero siempre desde el respeto: "Que la gente se ría es lógico. Porque el videoclip es como para reírse, porque es una mierda todo. Yo jamás estuve de acuerdo con lo que pasó en torno a ese single, y lo único que me quedó fue ponerle corazón y amor, ya que estaba obligado a hacerlo y la gente no tenía ningún tipo de culpa como para captar mi amargura y mi dolor por cantar eso. Y ver esa deformación de videoclip, que aparezco con la cabeza que parece un chupachups...". Y subraya: "Lo que no quiero es que sea a costa de nadie y que haya sufrimientos. No quiero que María José Campanario tenga que sufrir burla".

Anaut quiere dejar claro cuál fue su papel dentro de esta canción cuyo estribillo suena en las tardes de Telecinco. Porque no es de autoría, como se ha comentado: "Hay mucha gente que se piensa que compuse la canción y yo no lo hice. La compusieron los hermanos Ten (Toni y Xasqui), que son autores de Europe's living a celebration, la canción con la que fue Rosa López (40) a Eurovisión. No me importa lo que me vaya a llevar, porque igual me llevo 20 euros. Muy bien, pues me compraré un chuletón".

Lo disfrutará en su nueva vida. Alejada del mundo de la farándula y de los focos. Aquella experiencia forma de un pasado al que no quiere volver (al menos, en el momento actual). "Me dedico a mis clases de canto con terapia, que es lo que más me llena ahora mismo. Hago doblaje, estoy grabando voces en una serie, también haciendo el doble musical. Y cuidando de mi hija. No tengo ningún interés especial en publicar ningún disco ni single", explica a este medio.

Carátula del 'single' de Anaut.

"Si la vida me trae la posibilidad y hay un buen momento, un buen momento y hay calidad, y me aseguran que no vuelve a haber la mierda que hubo con el tema de María José, sacaré adelante mis canciones. Si alguna vez el cuerpo me lo pide", continúa, sentando las bases de las condiciones ante las que se plantearía una nueva etapa musical. "Ahora mismo quiero estar tranquilo, quiero ser feliz y tener bienestar. Y ser feliz y tener bienestar cuando eres un personaje público, es muy difícil. Hay que pagar ciertos precios y dejar de hacer ciertas cosas, que no me apetece. Valoro mucho mi vida, la integridad, la coherencia... Y es lo que busco", zanja Enrique, que se ha convertido en protagonista inesperado esta semana.

Televisión y polémicas

Hasta llegar a esta tranquilidad, ha pasado por varios momentos televisivos y por titulares polémicos. Dentro del primer apartado, el de la televisión, participó en tres capítulos de Yo soy Bea (2008). Siete años más tarde, hizo una aparición puntual en El Hormiguero, participando en una prueba musical con Rosario Flores como protagonista. Además, ha sido parte de varias de las canciones de la serie infantil de Disney Channel Phineas y Ferb.

En cuanto a los titulares polémicos, el más reciente sucedió el pasado verano, cuando se alineó en el grupo de negacionistas que se manifestaron en las redes sociales en contra de la mascarilla como método para frenar la expansión de la pandemia. De hecho, estuvo en la manifestación negacionista celebrada en Madrid en agosto de 2020. Llamaba la atención que llevaba mascarilla, algo por lo que se tuvo que defender de las críticas: "A toda la gente en contra de esta manifestación, en la que he participado, que me quiten de sus vidas".

Enrique junto a la madre de su hijo, Vanessa, en una foto de 2003. Gtres.

Durante estas dos décadas desde que se presentara en los hogares españoles a través de OT, ha habido otro momento en el que se ha hablado del pamplonica: cuando decidió hacer pública su homosexualidad, en noviembre de 2019. Un gesto que la madre de su hijo, Vanessa (se conocieron dentro del talent), aplaudió en las redes sociales. Las mismas en las que también tuvo que hacer frente a los haters, a los que contestó con delicadeza: "Ahora es lo que me toca y lo quiero vivir plenamente. No hay definición. Solo aquí y ahora".

