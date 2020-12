Kiko Hernández preocupa a todos al aparecer en silla de ruedas en 'Sálvame': sabemos el motivo

Kiko Hernández (44 años) ha arrancado el penúltimo programa de Sálvame del 2020 en silla de ruedas. El colaborador ha llegado al plató empujado por Carlota Corredera (46). Aunque a menudo en Sálvame proporcionan show con todo lo que les rodea, esta situación de Kiko ha disparado enseguida las especulaciones sobre su estado de salud y la preocupación en las redes sociales.

Sin embargo, el programa no ha tardado en explicar el verdadero motivo por el que el colaborador se presentaba con tales dificultades en el plató. Un tirón en la espalda es la razón por la Hernández ha recurrido a una silla de ruedas. "Me duele incluso al reírme", aseguraba.

El programa ha pensado en todo para la comodidad de una de sus estrellas más mediáticas y ha llevado al programa a un fisioterapeuta para hacerle una puesta a punto al presentador y colaborador. Esta es una técnica habitual del programa por hacer de todo un contenido del mismo.

Kiko Hernández con el director del programa David Valldeperas. Mediaset

Más allá del sentido del espectáculo que les caracteriza, Kiko Hernández incluso ha llegado a tener que pincharse un relajante muscular para poder aguantar las cinco horas de director de Sálvame.

No es la primera vez que Kiko hace algo así. El martes 3 de noviembre presentó Sálvame Limón con gafas de sol. "Esta mañana me he levantado con un orzuelo muy grande y por eso llevo gafas de sol. Tengo un ojo que casi se me cae", aseguró el colaborador, con gran sentido del humor pese a la incomodidad aparente. Eso sí, se negó en redondo a mostrar el orzuelo a la cámara ante la insistencia de la dirección del programa: "No, no lo voy a enseñar".

Kiko Hernández en silla de ruedas en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

A finales del año 2019, Kiko desveló la 'otra' enfermedad que padece. Kiko sufre un problema de salud que provoca una de sus mayores pesadillas: "Me da miedo que se me caiga una de mis hijas". En una entrevista, el madrileño desveló que padece artritis psoriásica, una enfermedad autoinmune que causa inflamación y dolor en unas determinadas articulaciones. Al margen de las molestias físicas, el principal problema que deriva este tipo de artritis es que va limitando de forma progresiva el movimiento de la zona afectada.

