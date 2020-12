12 de 12

En estas complicadas navidades, muchos familiares no podrán cenar juntos ni abrazarse, pero Sandra Barneda ofrece la solución perfecta: las videollamadas. "¿Y si pintamos esta Navidad con una sonrisa haciendo una videollamada a los amigos, a la familia, a los compañeros con los que no te puedes reunir en este año tan especial? Porque una videollamada acerca las miradas, te abraza a pesar de la distancia. No pierdas la oportunidad de hacer algo diferente en estas fiestas y aprovecha para llamarlos y desearles Feliz Navidad con una gran sonrisa".