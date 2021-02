Julia Janeiro y la hija de Belén Esteban, la verdad de su relación y su manera de afrontar los 18 años

Julia Janeiro Campanario (17 años) saltó a la fama hace unas semanas, de forma totalmente improvisada, cuando su madre, María José Campanario (41), le dedicó una explosiva carta a Belén Esteban (47) en sus redes sociales. El cisma volvía a activarse. En ese momento, el nombre de la joven y menor Julia comenzó a desfilar por algunos platós de televisión como Sálvame, y su mayoría de edad -que tendrá lugar el próximo 18 de abril-, fue y sigue siendo debate en televisión. En paralelo, Julia comenzó a sumar seguidores en su Instagram y ya roza los 35.000. El interés por ella es un hecho.

El pasado San Valentín 'presentó' a su novio en la red, un futbolista del Móstoles llamado Brayan y del que está "locamente enamorada", y ya cuenta con su propio club de fans, como informó JALEOS hace unos días. En semejante disparadero, las comparaciones con la hija de Belén Esteban parecían evidentes, y se han producido. Una frente a la otra. ¿Seguirá Julia los pasos de su hermana por parte de padre? En las últimas horas, se ha añadido otro interrogante: ¿cómo es la relación de Julia y Andrea? El periódico La Razón ha ido más allá y se ha preguntado quién es la persona que impide que ambas jóvenes tengan contacto, dando por hecho que existe.

Belén Esteban junto a su hija el día que esta cumplió sus 18 años en 2017. Gtres

Según este citado medio, no se ven desde hace tiempo, pero en cuanto Julia inicie sus estudios en Madrid -como informó JALEOS hace unos días- retomarán el ansiado contacto. Porque, siempre según se ha publicado, ellas quieren hacerlo, por encima de las riñas de sus madres. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en estas manifestaciones? Tal y como se desliza a este medio, ambas hermanas mantuvieron en el pasado, siendo más pequeñas, una relación "buena" cuando se veían. Es decir, cuando la hija de Esteban pasaba el tiempo estipulado con su padre, Jesulín de Ubrique (47). Solo en esos momentos puntuales, y salvando algún acontecimiento familiar, se han visto y tratado.

De más mayores, con la tecnología y los móviles de por medio, se han intercambiado algún mensaje y han mantenido contacto, no fluido pero sí "cordial". Su relación se ha visto, inevitablemente, afectada por muchos factores. No se han tratado como hermanas al uso, eso es un hecho. En esa línea, lo que se desmiente a este medio son dos cosas fundamentalmente: que alguien impida que ambas hermanas se traten -"totalmente falso"- y que estén "deseando" verse para retomar el contacto. Tampoco esa información se ajusta a la verdad: "Ambas tienen su vida por separado. Hasta donde sé, no han planeado una reunión para verse".

Ante la mayoría de edad de Julia Janeiro, hay quien se ha preguntado cuál será su forma de afrontarla. De momento, se conocen pocos datos y mucha especulación. Dicen que viene pisando fuerte, que querrá platós, notoriedad y fama. Incluso, hubo quien jugó con el tiempo para ver si podría enrolarse en Supervivientes 2021 una vez alcanzado el 18 de abril. Nada que ver. A este medio se vuelve a insistir: Julia no quiere saber nada de televisión ni de realities. Quiere estudiar en Madrid, para estar más cerca de su pareja Brayan, y dedicarse a su futura profesión. No se sabe si hará lo mismo que su hermana mayor y emitirá un comunicado para pedir que no se hable de ella. De momento, lo que no se puede negar es que la hija de Esteban está siendo coherente con su decisión: poco o nada se sabe de su vida personal, estudiantil o sentimental.

Las redes, el 'escaparate' de Julia

Julia Janeiro, en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

Cuando estalló el conflicto, la joven atesoraba 6.000 seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra que en cuestión de horas se convirtió en más de 10.000 y actualmente -solo poco más de 10 días después de la polémica noticia de su madre- posee cerca de 35.000 followers. Su crecimiento en esta red social es abismal. A pesar de que en su Instagram solo muestra 38 fotografías, estas publicaciones están captando la atención de los usuarios más jóvenes y aquellos curiosos que quieren conocer cómo es la hija del torero de Ubrique. Y Julia sabe muy bien potenciar su perfil. Las instantáneas que comparte son del estilo de una influencer metódica.

Sabe cómo posar y lucir figura curvilínea, demuestra que domina a la perfección el famoso maquillaje contouring con iluminador en los pómulos y delineados en las cejas y labios incluido; y también postea imágenes de detalles de diseño y ambientes idílicos para armonizar los colores pastel de su perfil y que así luzca como una cuenta de Instagram muy profesional.No hay duda de que la joven piensa muchísimo el contenido que va a publicar antes de compartirlo y sus seguidores se lo han 'agradecido' creando una especie de club de fans en su honor.

Se trata de un grupo "de apoyo a su persona" que se fraguó de manera humilde hace una semana y en el que se reúnen ya cerca de 70 personas. Además, sus fieles fans han abierto una cuenta en las redes sociales bajo el nombre "Julia Goals", un perfil para aquellos usuarios que vean en Janeiro Campanario una inspiración o toda una ídola. La formación de este pseudoclub de fans es la primera consecuencia de su repentina y ascendente fama en las plataformas sociales, un éxito que dentro de muy poco podría traducirse en una exposición mucho más mediática.

