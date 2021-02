Sin noticias de Belén Esteban: pacto de silencio en 'Sálvame' tras una semana de ausencia

Nueva bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: "Me has demostrado la clase de persona que eres"

Cuando el pasado martes 16 de febrero Belén Esteban abandonaba Sálvame tras una nueva y brutal bronca con Jorge Javier Vázquez, desde BLUPER reflexionábamos con que esta pelea no era una más ya que demostraba que la relación entre ellos estaba muerta.

"Que salgas diciendo que tienes fotografías mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Jamás te hubiera yo dicho algo así. Te he pedido perdón de manera clara y, además de no ser capaz de aceptar las disculpas, dices que tienes fotografía. ¡Paso! Me has demostrado cómo eres", le dijo el presentador con dureza.

Unas palabras que han hecho que la Esteban lleve sin aparecer por el programa desde aquel día y que se haya instaurado una especie de pacto de silencio sobre la ausencia de la que un día fue la colaboradora estrella.

Un hecho que ha disparado los rumores sobre la posible marcha de anteriormente conocida como princesa del pueblo del programa para fichar por Viva la vida, el programa de fin de semana presentado por Enma García y dirigido por su amigo Raúl Prieto.

Sin embargo, la colaboradora lo ha negado. "Siempre que me pasa algo me ponen en Viva la vida, no me voy a ir a Viva la vida. Sigo en mi productora. Soy de La fábrica de la tele. Llevo 12 años. Estoy en Sálvame".

Carlos Herrera vuelve a tentar a Belén Esteban: “Aquí tienes tu casa”

La Esteban también ha justificado su ausencia en el programa de Telecinco porque eran días libres que le correspondían, como a cualquier otro trabajador del programa.

Además, según el periodista Antonio Rossi, la colaboradora prefiere no tocar el tema, que no habrá "una cumbre de la paz" como ocurrió el pasado verano y que "lo arreglarán en cualquier momento".

Sea como fuere, a Esteban no le faltan ofertas de trabajo. De hecho, esta misma Carlos Herrera ha vuelto a tentar a la colaboradora para que participe en su programa en COPE. “Belén, aquí tienes tu casa, ven aquí cuando quieras”, le dijo el andaluz en directo.

A la ausencia de la colaboradora se ha sumado en los últimos días las de Mila Ximénez, Lydia Lozano y Anabel Pantoja. La primera de ellas lleva ya tres semanas sin pisar el plató de Sálvame ya que "está muy floja" por el tratamiento que está recibiendo tras haber sido diagnosticada con un cáncer de pulmón con metástasis.

Por su parte, Lozano se ha ausentado del programa debido a una operación de cervicales. Como ya contara hace algunos meses, la madrileña sufrió un accidente de coche hace unos años por el cual se le partió la espalda en tres. "Estuve nueve meses escayolada entera", afirmó.

Por último, Pantoja anunció este jueves que se va a marchar un tiempo del programa tras varios enfrentamientos con los compañeros y con el equipo del mismo. "He sido muy feliz. No sé si lo seguiré siendo, voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo”, dijo.