¿Terminará Belén Esteban abandonando 'Sálvame'? Su última bronca con Jorge Javier no es una más

Noticias relacionadas Belén Esteban se niega a dar más contenido a ‘Sálvame’

Belén Esteban pasa por un momento complicado fuera de la televisión. Vive una guerra cruzada feroz contra María José Campanario, la esposa de su expareja Jesulín de Ubrique, y además, tiene un juicio con Rocío Carrasco, quien la acusa de revelación de secretos por una información que dio en Sálvame hace unos meses.

Delante de las cámaras no le va mucho mejor a la que antaño se proclamaba copresentadora del programa estrella de las tardes de Telecinco. Y es que este martes tenía una sonora discusión con Jorge Javier Vázquez y que empezó con lo que parecía una tontería.

Durante una publicidad se comentó que habían subido una foto (quizá un meme) de Belén, y con el programa ya en antena, Jorge Javier cogió su móvil para enseñar la misma a Kiko Hernández, que no la había visto. Un gesto que a la Esteban le sentó mal.

“No me molesta la foto, me molesta que lo compartas” decía Belén. Jorge le pedía disculpas, pero ella parecía no aceptarlas. “¿No te lo crees?”, le ha preguntado el presentador. “Pues no”, contestaba tajante Belén. “Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado” añadía.

Esa respuesta le sentaba como un jarro de agua fría al de Badalona. “Pues mira, eso que estás diciendo me parece peor. Yo eso jamás te lo hubiese dicho a ti, porque te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptarlo, ¿y encima dices que tienes fotografías?. Mira tía, paso. Me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto”.

Jorge Javier la retaba a enseñar “lo que le salga de las narices”. “Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona que eres, por si acaso me faltaba conocerla” seguía diciendo. “Cuando uno se equivoca, solo a ti se te pueden aceptar las disculpas. ¿Eres tú quien dicta esto sí y esto no? Pues chata, conmigo no, te he pedido perdón de corazón”.

Belén guardaba silencio mientras Jorge seguía su discurso, y le decía que no se pusiese a llorar porque “el lloro funciona muy bien en la cámara”. Aún callada, Belén secogía sus cosas y se marchaba del plató, para no regresar. Aquello no era una rabieta más, el malestar iba en serio.

clipping_tFAWld_b955

¿Está muerta la relación entre ambos?

La pelea de ayer no parece un show más de Sálvame, de esos que a veces tienen un gusto a plato precocinado. Parece que la relación entre ellos está muerta, aunque a menudo intenten demostrar lo contrario. Que aquella discusión del verano, que comenzó girando alrededor de la política, manifestó que entre ambos ya hay un abismo y que no hay puentes que permita que unir de nuevo sus caminos.

“Me han escrito para decirme que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana” dijo aquel mismo día de junio Jorge Javier Vázquez, en lo que parece ser también su propia opinión. Que la Esteban de antaño es ahora Belén, una mujer que ha ido refinando sus gustos y modales, y que ya no conecta con el pueblo llano de la misma manera. La humildad o prudencia que tenía ante determinados temas que se le escapaban a su conocimiento ha desaparecido, Belén dicta cátedra, carga contra el Gobierno, da consejos a otros sobre cómo gestionar su vida, una pandemia o una familia.

Aunque Mediaset se ha esforzado en que se lleven bien, poniéndolos incluso a cocinar codo a codo en La última cena, falta chispa entre ellos. No hay esa sinergia del principio, cuando ella se ponía a la altura de Jorge Javier para decir que Sálvame era tan de uno como de otro.

Desde hace tiempo se habla de si Belén Esteban terminará dejando Sálvame de forma definitiva, para centrarse en su familia y quizá ser madre de nuevo, con otra vida más relajada. En agosto de 2019 ya se habló de un posible fichaje de la de San Blas por el programa Viva la vida, como una estrategia para dar más audiencia al programa del fin de semana de Telecinco, y a la vez, alejarla de las polémicas.

No seria de extrañar que este salto se produjese más pronto que tarde. Muchos son los colaboradores de Sálvame que vivieron un trasvase a Viva la vida, donde los temas de corazón se tratan con más tranquilidad.

Recordemos, además, que en noviembre de 2020 la revista Lecturas contó que Raúl Prieto, exdirector de Sálvame y amigo íntimo de Belén (fue el padrino en su boda) quiere contar con la de San Blas para su nuevo trabajo televisivo. La revista señalaba que Prieto negocia liderar una nueva productora que realizaría programas para Mediaset y quiere que Belén Esteban se convierta en su fichaje estrella. Ella, por su parte, negó la mayor diciendo en su cuenta de Instagram que “lo que sale hoy en Lecturas sobre mí es falso”.