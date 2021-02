Anabel Pantoja anuncia su salida de ‘Sálvame’: “Me voy a marchar un tiempo”

La colaboradora de Sálvame Anabel Pantoja parece que se ha cansado de centrar polémicas en el magacín de Telecinco. En las últimas semanas han cuestionado su línea de joyas, ha vivido desencuentros con el equipo, y también con sus compañeros, que hace no muchas semanas la tachaban de vaga.

“Yo no estoy bien, estas cosas se van acumulando y siento que a lo mejor no estoy en el sitio adecuado”, decía la sobrina de Isabel Pantoja por la tarde, dando pistas de lo que se avecinaría después.

En el último tramo del programa Anabel Pantoja quería leer una carta que, para ella, era muy importante. Sin embargo, cuando solo llevaba tres palabras leídas, el director David Valldeperas ha entrado en plató y le ha quitado el texto de las manos.

“Me gustaría que guardaras esta carta unos días. Vuelve a Canarias donde eres feliz, piensa en lo que dice. No sé lo que has escrito, pero si tienes que leerla, lo harás en unos días con el mismo atril, la misma luz y a los mismos compañeros”, le decía David, con el que discutió de forma muy sonora el martes.

El resto de compañeros le invitaba también a reflexionar. “Las decisiones, en caliente no”, le decía Kiko Hernández. Y es que todo invitaba a pensar que en la carta Anabel se despedía del programa, y anunciaba su salida de Sálvame de forma inminente.

Y es que los desaires del programa están afectando a su relación de pareja. “Hay veces que esto me anula y eso rebota allí, llego un viernes y estamos peleando hasta el sábado y luego el domingo me arrepiento”, apuntaba en referencia a convivencia con Omar el Negro. “Prefiero tener menos dinero pero con una cerveza, mi chico al lado y sin fama, te lo digo sinceramente”, le decía a Paz Padilla.

En los últimos momentos del programa, Anabel se colocaba en el centro del plató, y anunciaba oficialmente sus intenciones. “Yo quería leer esta carta, la voy a leer más tarde, cuando pase unos días, pero que sepáis que he sido muy feliz. No sé si lo seguiré siendo, voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo” decía, mientras entraban los créditos del programa y se escuchaba la canción ‘No dejes de soñar’ de Manuel Carrasco.