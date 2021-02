Anabel Pantoja insulta al equipo de ‘Sálvame’ y David Valldeperas le para los pies

Hace unas semanas, el periodista Miguel Frigenti aseguró que las joyas que Anabel Pantoja promociona en las redes sociales son en realidad piezas de bisutería de Aliexpress, pues tienen el “mismo material, mismo diseño, pero precios muy diferentes”. Ella siempre ha sostenido que son originales, y que ella es la víctima de la copia.

Este martes, Sálvame llevó a un tasador de joyas para que valore un anillo comprado a China y uno comprado a través de la tienda de Anabel, al menos, en la teoría. Y es que cuando se emitía el vídeo de presentación, en el que se explicaba que se iba a analizar un anillo con una pequeña cruz, Anabel comenzaba a quejarse.

“Son torpes hasta para eso, han puesto un anillo que no es de mi colección. Yo no tengo un anillo cruz en mi colección, para eso me habríais dicho Anabel cuál es tu colección y yo os lo hubiese traído. Ese no tiene nada que ver con el mío. Eso es lo que tenéis que hacer, equipo de investigación”, dijo la sobrina de Isabel Pantoja con retintín.

“Eh, eh, eh, no te pases, no pierdas el norte” le gritaba desde lejos el director, David Valldeperas, intentando frenar a la colaboradora. “No te equivoques, Anabel. Yo no le falto el respeto a nadie, cuidado. Me dice la persona del equipo que se ha encargado que es cierto que ese anillo no está actualmente en tu colección, pero que lo ha estado. Los inútiles a veces hacen bien su trabajo”, le decía muy enfadado.

Finalmente, el tasador explicó que las joyas son prácticamente iguales, pero las de Anabel Pantoja pesa ligeramente más que la comprada directamente a China, si bien, son piezas de bisutería sin ningún valor. “Es una joyería mediocre, bisutería mediocre” apuntaba el experto, que añadía que eran piezas con las que, por ejemplo, no es recomendable meterse en el mal. “El de China se ve menos consistente”, aclaraba.

Una ecografía en directo

Hay que recordar que un día antes Anabel Pantoja se hacía una prueba de embarazo en directo, y que había salido positiva para su sorpresa. Este martes, a través de las redes sociales, la sevillana explicó que se había repetido el test en casa dos veces y que había salido negativo.

Para salir de dudas, el programa le ofreció hacerse una ecografía en directo. “Un momento tan íntimo no lo quiero hacer delante de toda España, lo quiero hacer con mi pareja, quiero tener de la mano al Negro”, decía en referencia a su pareja, Omar.

Finalmente, Anabel se sometía a la prueba en directo, pero no se veía nada, pues según se explicó, en el caso de que hubiera un embarazo, sería solo de tres semanas, con lo que no puede verse en una ecografía. Por último, Anabel confesaba que no quiere ser madre en este momento.