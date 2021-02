Brutal bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: "Me has demostrado la clase de persona que eres"

Nueva bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: "Me has demostrado la clase de persona que eres"

Cuando parecía que todo se había arreglado entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras su gran bronca política en junio del año pasado y, después de que la colaboradora dijera que no quería contribuir a más polémicas entre ambos, en la tarde de este martes 16 de febrero los dos han vuelto a protagonizar una pelea en Sálvame.

Todo empezó porque, al parecer, el presentador había estado enseñando fotos de la otrora princesa del pueblo a los colaboradores en los que estaba "horrorosa", lo que enfadó a la Esteban.

"Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas", protestaba la colaboradora. "Me sabe mal que te quedes así, Belén. Si sé que te sabe mal…", le pedía disculpas Vázquez. Sin embargo, Esteban no se creía su perdón. "No, no te creo, claro que no te creo. Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada".

Fue entonces cuando estalló Vázquez. "Que salgas diciendo que tienes fotografías mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Jamás te hubiera yo dicho algo así. Te he pedido perdón de manera clara y, además de no ser capaz de aceptar las disculpas, dices que tienes fotografía. ¡Paso! Me has demostrado cómo eres", le ha dicho el presentador.

"De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices. Pero, vamos, que ese tipo de comentarios a mí me demuestran el tipo de persona que eres. Por si acaso me faltaba conocerlo. ¡Venga ya las tonterías estas! Ahora no me vengas con amenazas", continuaba.

"Aquí, ¿qué pasa? ¿Sólo cuando tú pides disculpas se te pueden aceptar? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quién dicta si esto sí o no? Conmigo, no. Te he pedido disculpas de corazón. No me llores porque me da igual. El llorar funciona muy bien en cámara", seguía diciendo, antes de que Esteban se levantara de plató y se marchara.

Nueva bronca en directo entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sálvame': "Me has demostrado la clase de persona que eres", y ella acaba abandonando el plató #yoveosálvame pic.twitter.com/NEYIOQTENV — Tweets de tele (@teletuits) February 16, 2021

Como decimos, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez protagonizaron un fuerte desencuentro en la reaparición de la primera en Sálvame tras 102 días de audiencia debido a la pandemia del COVID, que terminó con el presentador abandonando el programa.

"Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda", le espetó Jorge.

Tras aquello, el programa de Telecinco montó la cumbre de la paz entre ambos en la que solucionaron sus diferencias. Sin embargo, según confesó Esteban, "desde el sábado aquel lo nuestro no es igual".

Por todo ello, la colaboradora afirmó que desde entonces había decidido estar más zen y no entrar en conflictos con él. "No me merece la pena. Todo fue desmedido. Me comí un marrón que no me tenía que comer. Dijiste cosas que no eran verdad y no te importaban", comentó.