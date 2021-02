Telecinco retrasa 'Love is in the air' este martes 16 para emitir un especial de 'La isla de las Tentaciones'

Serkan, tocado y hundido sin Eda, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Al contrario de lo que sucediera hace una semana, cuando Telecinco decidió apostar por Love is in the air durante toda la noche del martes, esta semana ha cambiado de estrategia y la comedia turca no comenzará a las 22:00 horas.

Así, después de prescindir de Love is in the air en el access prime time del lunes para alargar El debate de las Tentaciones durante toda la noche, este martes 16 de febrero la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pasará a emitirse a las 22:45 horas.

Antes, a las 22:00 horas, Telecinco ha programado un especial de La isla de la Tentaciones titulado Hay más imágenes como aperitivo de la gala que se celebrará el próximo jueves 11 de febrero.

Durante el miércoles 10, ya sin partido de la Copa del Rey como pasaba en semanas anteriores, la emisión comenzará a las 22:00 horas y ocupará toda la franja nocturna hasta las 01:15 horas.

Este sorprendente cambio de emisión llega después de que la serie haya logrado estabilizarse por encima de los 2 millones de espectadores como telonera de El debate de las Tentaciones. Sin ir más lejos, este pasado lunes anotaba un 11,6% de share y 2.085.000 espectadores, aunque se mantenía aún lejos de El Hormiguero (16,9% de cuota, 3.069.000 espectadores), su principal competidor.

En cuanto a las audiencias del martes, antes de este cambio de horario, la serie marcaba un 12,4% de cuota de pantalla y 1.609.000 espectadores el pasado 9 de febrero. Una semana antes, iniciando su emisión a las 22:00 hora y como telonera de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, la ficción anotaba uno de sus mejores datos en espectadores: 12,1% y 2.115.000.

Serkan cae enfermo en el capítulo 34

Después de emitir tan sólo dos minutos del episodio 34 de Love is in the air este miércoles 10, Telecinco tenía previsto emitir el lunes 15 el resto del capítulo. Sin embargo, los seguidores de la ficción tendrán que esperar finalmente al martes 16 para conocer cómo continua la historia.

La única cura para los males de Serkan es Eda, aunque él no quiera reconocerlo todavía. El rico heredero ha caído enfermo después de que ella haya decidido marcharse para siempre.

El mejor amigo de la madre de Serkan sabe que la arquitecta es la única que puede ayudarle, y acudirá a ella para que vaya a cuidarlo. Entre sudores y delirios por la medicación, Serkan podría abrirle al fin su corazón.

La razón de Eda para no marcharse en el capítulo 35

Ya en el capítulo 35 de Love is in the air, titulado Una sola razón para quedarme, Eda decide marcharse, pero no sin antes tener una conversación con Selin, a la que confesará toda la verdad. Mientras Serkan está desconcertado y no recuerda nada de la noche en la que estaba enfermo, Eda pondrá tierra de por medio para siempre.

Loco ante la desesperación de no volver a verla nunca más, tomará la decisión de ir tras ella antes de que se marche a Italia y confesarle que está locamente enamorado de ella.

