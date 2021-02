Por qué Telecinco no emite hoy un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Serkan, tocado y hundido sin Eda, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Para gran sorpresa de las fans de Love is in the air, Telecinco ha decidido cambiar de estrategia de emisión y este lunes no emitirá un nuevo capítulo de la comedia romántica turca.

En su lugar, la principal cadena de Mediaset España ha decidido adelantar el horario de El debate de las Tentaciones a las 22:00 horas, tras tres semanas comenzando a las 23:00 horas.

Sandra Barneda conduce en directo la cuarta entrega de este espacio, que avanzará el primer minuto de la hoguera de Lola y ofrecerá pistas sobre quién será la soltera vetada por las chicas.

No será hasta este martes 16 de febrero cuando las seguidoras de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin podrán ver cómo continúa el capítulo el capítulo 34 titulado Serkan tocado y hundido sin Eda, ya que la semana pasada Telecinco emitió los dos primeros minutos.

Eso sí, al contrario que hace siete días, la emisión de Love is in the air del martes no comenzará hasta las 22:45 horas, ya que Telecinco ha programado antes un especial de La Isla de las Tentaciones titulado Hay más imágenes para ti.

La razón de que no emita 'Love is in the air'

Todo parece indicar que la decisión de Telecinco de no emitir Love is in the air este lunes 15 se debe a que, si la cadena continuaba emitiendo tantos capítulos a la semana de la serie a la semana, tardaría unas 12 semanas en alcanzar el último episodio emitido hasta la fecha en Turquía, el número 32.

Claro, hay que tener también en cuenta que la emisión en Turquía, salvo cancelación, no va a parar. Por tanto, en esas 12 semanas la emisión original ya se habrá colocado en el capítulo 44.

De esta forma, la principal cadena de Mediaset España podrá extender aún más en el tiempo la emisión de Love is in the air, después de que durante las dos últimas semanas consiguiera estabilizar sus datos en lunes por encima de los dos millones de espectadores.