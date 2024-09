La extraña y desconocida enfermedad de una mujer en 'TardeAR': "En 3 días olvidaré esta entrevista con Ana Rosa"

Ana Rosa Quintana siempre se ha caracterizado por traer los relatos más interesantes de la calle a su plató de TardeAR. En esta ocasión, no ha querido ser menos. Esta tarde ha entrevistado a Vanesa, una mujer que sufre una enfermedad que le hace olvidar todo cada tres días.

Su historia cambió por completo el pasado 31 de mayo 2023 tras sufrir un accidente neurológico. Desde ese momento, su vida se paró por completo y sus recuerdos se resetearon hacia 13 años atrás, es decir, a 2010. No reconoce al amor de su vida, su marido Miguel Ángel, ni tampoco a su hijo de 22 años. Ella piensa que es un niño de 10 años.

Desde el plató, Ana Rosa Quintana reflejaba el impacto de los colaboradores y de los espectadores al conocer la enfermedad que sufre Vanesa: "Nunca había escuchado algo así. ¿Cómo empezó este problema?", le preguntaba la presentadora.

"Estaba trabajando y noté molestias en el ojo, no enfocaba bien. Se me descolgó la cara, como si fuera un ictus", explicaba Vanesa en una conexión desde su casa.

En un primer momento, en el hospital le dijeron que podía ser una picadura. Pero al día siguiente, afirma que se despertó en una casa que no reconocía: "No reconocía mis pertenencias ni mi ropa".

Una rara enfermedad

Lo único que recordaba Vanesa era su casa de hace 13 años, cuando ella vivía en Barcelona y tenía otro trabajo. Sobre esto Ana Rosa le preguntaba: "¿Vuelves siempre a esa fecha?".

Vanesa explicaba a los espectadores que sus recuerdos siempre se remontan a octubre de 2011. "A partir de esa fecha se me olvida todo. Me enseñan fotos y mi cabeza no las asocia. Es como haber estado durmiendo 13 años".

También habló cuando vio por primera vez a su marido Miguel Ángel, después de sufrir este accidente isquémico. "Para mí era el chico de azul porque ese día iba así vestido. Ahora mismo soy una niña pequeña que todo lo pregunta. Mi marido no se cansa y sigue al pie del cañón", relata Vanesa sobre la relación su marido.

"Me olvido de las cosas cada tres días. Por ejemplo, de este lunes tengo las cosas muy borrosas. Por eso, Ana Rosa Quintana le preguntó que si realiza alguna tarea para poder refrescar su memoria.

"Me lo apunto todo en una libreta, al principio hacía resúmenes muy extensos, ahora ya hago esquemas sobre las personas con las que hablan y me cuentan los momentos que hemos vivido juntos. También sobre lo que hago cada día", afirma Vanesa en la entrevista

También habló sobre su hijo Arnau que trabaja en Barcelona. "Es muy duro. Intento abrazar a mi hijo, pero no encajo que es él. Han pasado 11 años para mí y es muy difícil", comentaba visiblemente emocionada

"No reconoce al amor de su vida"

Vanesa también cuenta con el apoyo de los pequeños de su familia. "Mi sobrina de 4 años me dice vamos a hacer puzles juntos para la memoria y mi otra sobrina me hace pulseras con mi nombre por si me pierdo. Ellos me siguen llevando de la mano", explica orgullosa.

Desde el plato, el psiquiatra forense José Cabrera y Forneiro explicó un poco el problema de Vanesa: "le falta el cable para conectar la información porque ha sufrido pequeños infartos cerebrales". Cabrera le recomendaba a ver fotos en orden cronológico, además de someterse a hipnosis".