La rotunda conclusión que hace Jorge Javier del duelo entre Motos y Broncano: "Si no te alegras es que eres idiota"

La 'guerra' que libran Pablo Motos y David Broncano en el access prime time marca el inicio del nuevo curso televisivo. Este duelo de titanes ha conseguido que el consumo se dispare, gracias a las sobresalientes cifras que vienen consiguiendo El Hormiguero y La Revuelta desde la semana pasada.

Nadie es ajeno a este enfrentamiento, ni tan siquiera las revistas del corazón, que este miércoles ha amanecido con Broncano (y su vida privada) en la portada de Lecturas. Precisamente, es en esta cabecera donde Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre el "tema", como así lo define en su blog. "Lo de motos y Broncano", aclara.

"Nadie vio venir el masivo éxito de Broncano. Ni él mismo, supongo. Pero ahí está", dice el presentador de Telecinco, incrédulo de la audiencia que hizo La Revuelta con Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga. "Yo pensaba que ese día pinchaban porque parecía que no contaban nada. Pero funcionaron como un tiro. En otro programa y con otro presentador se habrían ido a mínimos".

A Jorge Javier no le tiembla el pulso al asegurar que, "como profesional del medio, que a Broncano le vaya bien y que Motos siga haciendo audiencias espectaculares es una noticia excelente".

El comunicador de Mediaset reconoce la labor que hacen sus compañeros de profesión: "Cuando se hablaba constantemente de que la televisión está en decadencia estos dos señores consiguen que millones de personas conecten con ellos".

Advertencia a Broncano

"Si te dedicas a este negocio y no te alegras es que eres idiota. Así de simple. Broncano ha logrado que gente joven que ya no consumía televisión conecte de nuevo con ella. Es un éxito descomunal. Ha hecho historias", asegura rotundo.

El de Badalona, no obstante, avisa de lo que le espera a Broncano en un futuro no muy lejano. "Durante varias semanas todo el mundo hablará bien de él. Se convertirá en el personaje de moda. Le lloverán los premios. Pero dentro de no mucho tiempo esos mismos que lo alaban empezarán a arrugar el morro", escribe.

"Y empezarán a cargar contra él porque nos encanta encumbrar pero luego detestamos que la gente viva feliz instalada en el éxito", añade Jorge Javier, que lo elogia por la "manera admirable" que ha encajado las críticas por su fichaje por TVE.

A Motos también le felicita. "La rivalidad con Broncano no solo le opaca sino que le favorece", expresa recordando que El Hormiguero continúa cosechando audiencias espectaculares. Jorge Javier también se acuerda de Carlos Latre tras la cancelación de Babylon Show: "Me apena muchísimo que hayan quitado el programa. Sé por lo que estará pasando". Y concluye: "Mi más sincera enhorabuena para Broncano, Motos y sus respectivos equipos. Con ellos ganamos todos".