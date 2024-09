Ana Rosa deja pálido a Jorge Javier al anunciar en directo la muerte de Jimmy Giménez-Arnau: "Un palo tremendo"

Jorge Javier Vázquez se ha enterado en directo de la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. Ha sido Ana Rosa Quintana la que se ha encargado de informar -a él y a los espectadores de Telecinco- de la triste noticia, durante la transición entre El diario de Jorge y TardeAR.

El presentador conectaba con su compañera de cadena acompañado de cuatro hermanos que se habían reconciliado en su programa. Y lo hacía con humor, pidiendo a una de sus invitadas que saludara a Ana Rosa en inglés, a tenor de las aptitudes que había demostrado tener del idioma.

Al otro lado de la pantalla, la presentadora, muy seria, cortaba en seco la diversión. "¡Jorge, escúchame!", pedía Ana Rosa de forma insistente. "Escúchame porque vamos a hablar de algo que a nosotros nos ha producido una enorme tristeza".

"¿Qué ha pasado?", preguntaba Jorge Javier muy extrañado. "Sé que estás en directo y no te has enterado de la noticia". "No", señalaba el de Badalona. "Ha muerto Jimmy Giménez-Arnau", contaba a continuación Ana Rosa, provocando la reacción inmediata de Jorge: "¡Ostras!", exclamaba muy apenado y pidiendo el respeto que requería el momento.

"Con Jimmy, tanto tú como yo, tenemos muchos años de trabajar juntos y de recuerdos", proseguía diciendo la presentadora del magacín de Unicorn Content. "Para mí ha sido un palo tremendo", agregaba Ana Rosa, invitando a Jorge Javier a que se pasara por el plató de TardeAR para hablar del que fuese uno de los colaboradores más famosos de Sálvame.

Homenaje a Jimmy

Tras el bloque de publicidad, Quintana arrancaba su programa con Paz Padilla, Xavier Sardà, Boris Izaguirre, Cristina Tárrega, Bea Archidona y Luis Pliego. "Nos ha dejado tan sólo tres días después de su 80 cumpleaños. Es uno de los periodistas más mordaces de la historia del periodismo español. Una pluma tan afilada que nunca se casaba con nadie", ha dicho la presentadora en su homenaje.

Ana Rosa ha recordado que su boda con Merry Martínez-Bordiú fue "el primer enlace que se vendió en exclusiva para una revista". "Nosotros nos quedamos con su valor humano. Un tipo amigo de sus amigos, leal, cercano, risueño, inteligente. Una persona que se hacía querer como pocos", ha continuado definiendo a Jimmy como "un aventurero que surcó los platós más duros y que abordó a los invitados más rocosos".

"Convirtió la entrevista de la crónica social en un género de altura con su ironía, sus preguntas ácidas y una sátira que siempre recordaremos", ha señalado recordando lo que escribió en sus memorias: "Solo aspiro a que se diviertan mucho y que descubran que no siempre los primeros de la clase son los que acaban siendo más felices".