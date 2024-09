Victor Sandoval compara la muerte de Jimmy Giménez-Arnau con la de María Teresa Campos: “En casa se marchita”

Ni que fuéramos Shhh se ha quedado paralizado esta tarde. María Patiño hacía una pausa en el programa para anunciar la muerte de Jimmy Giménez-Arnau, algo que dejaba el shock a todos los que fueron sus compañeros en la etapa de Telecinco. El veterano periodista ha fallecido solo tres días después de cumplir los 80 años, y unos meses después de participar en la promo del estreno de este nuevo Sálvame.

Víctor Sandoval no trabajaba este martes en el programa, pero ha entrado a través de videollamada para recordar a Jimmy. “Lo primero que he hecho es coger sus libros y leer sus dedicatorias, creo que es lo único que me queda”, afirmaba el colaborador, quien tenía una relación muy cercana con el difunto. “Mira, el último libro dice: para Víctor, tras casi cuatro lustros de amistad inquebrantable”, leía. Sandoval entonces detalló cómo le conoció en el año 1993 en el programa de José María Íñigo de Telecinco ¿De qué parte estás?, “y desde entonces pues es que era una persona, como ha dicho Kiko Matamoros, muy amigo de sus amigos y era una persona muy leal, muy leal”.

El último día que Víctor y Jimmy se vieron en persona fue para grabar la promo de Ni que fuéramos Shhh (entonces llamado Ni que fuéramos Sálvame), en el que Giménez-Arnau bromeó con querer morirse en directo. “Un día estábamos con Belén Esteban, y le invitó a su cumpleaños, y Jimmy dijo que no, que no salía de noche. Y ahí le vi un poco raro”, admitía Víctor. “Le vi disperso, y te lo comenté a ti: tenemos que quedar con él, que llamarle”, seguía narrando el colaborador.

En su discurso, Víctor Sandoval recordó cómo en la época en la que trabajaban juntos en el Deluxe muchas veces ellos dos tenían que aguantar hasta el último invitado, ya bien entrada la madrugada, “y la mayoría de perlas del Deluxe han salido de Jimmy, como la de mortero y monedero”. Un eufemismo que se usaba en los programas de La Fábrica de la Tele para hablar de relaciones íntimas.

“Yo creo que le ha pasado lo que a la Campos. Cuando a una persona con tanta necesidad de crear, le paras en seco y le dejas en su casa, se marchita. Yo creo que tenía que haber estado más activo, y a lo mejor, no sé, esto se hubiera retrasado”, sentenciaba.

Víctor Sandoval entró por videollamada a 'Ni que fuéramos Shhh'. null

Su última grana aparición

Con estas palabras, Víctor Sandoval recordaba cómo María Teresa Campos, prácticamente hasta un año antes de morir, pedía volver a trabajar en la televisión, como algo que necesitaba sí o sí para estar bien.

En el caso de Jimmy, también ha pasado un año desde su última gran aparición en televisión. Y es que, quitando la promo de Ni que fuéramos Shhh, donde no llegó a debutar, su última vez con peso en un plató fue el 14 de julio de 2023, cuando Sábado Deluxe se despidió de la audiencia. Aquel día acudió al programa junto a Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés, y, desde entonces, no volvió a tener peso en la pequeña pantalla.