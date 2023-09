La última voluntad de María Teresa Campos que no se llegó a cumplir: las veces que pidió volver a trabajar

Era uno de sus mayores deseos. María Teresa Campos quería volver a ponerse delante de una cámara de televisión. Pero no lo ha conseguido. La 'reina de las mañanas' ha fallecido este martes a los 82 años sin poder despedirse de su público, al que ha entretenido durante las últimas décadas en las diferentes cadenas. Gracias a su cercanía y naturalidad se ganó un sitio en los salones de millones de españoles. Además, a ella debemos la irrupción de las tertulias políticas en la mañana.

Pero desde que Telecinco decidiera cancelar ¡Qué tiempo tan feliz!, la presencia de Teresa Campos en televisión se fue diluyendo, hasta el punto de acudir a los platós únicamente en calidad de invitada. Sus últimos trabajos fueron Las Campos, su propio reality junto a sus hijas Terelu y Carmen Borrego; y La Campos Móvil, un programa que solo tuvo una emisión, con Isabel Díaz Ayuso como protagonista. Mujer incombustible donde las haya, la presentadora reclamó por activa y por pasiva un nuevo proyecto que nunca llegó.

Coincidiendo con su 80 cumpleaños, el 18 de junio de 2021, María Teresa entró en Sálvame para agradecer las muestras de cariño que estaban teniendo con ella. Y al ser preguntada por Jorge Javier si había algún regalo que quisiera especialmente, la malagueña contestó: "No sé si decirlo pero bueno, lo diré... Un buen regalo para mí sería no irme de mi casa, y mi casa es Mediaset".

La Campos aseguró ser "muy consciente de que el día que no pueda rendir o hacer bien mi trabajo, la primera que se iría sería yo. No quiero irme de mi casa", insistió para agradecer también los ramos de flores que le habían enviado Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España por entonces, y Manuel Villanueva, director de contenidos.

En marzo de 2022, María Teresa acudió al programa 10 Momentos de Anne Igartiburu en Telemadrid. Allí, la presentadora, casi al borde de las lágrimas, lanzó una nueva súplica: "Necesito trabajar, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño. No soy más ni menos que nadie. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí".

"No comprendo por qué me he quedado en mi casa"

Unos días más tarde, coincidiendo con la emisión de Mi casa es la tuya, el espacio de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco, la Campos volvió a implorar a los responsables de las televisiones en España. "Sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. Eso no quiere decir que, de la noche a la mañana cumplas un numerito, que madre mía el numerito que todo el mundo se ha enterado, no valgas para nada", dijo. "No comprendo por qué me he quedado en mi casa".

Su última aparición pública fue el 31 de marzo de ese mismo año, cuando recogió el premio 'Andalucía de Periodismo' por su trayectoria profesional. "Este reconocimiento me ha dado la vida", aseguró al mismo tiempo que confesó que "preferiría estar en la televisión y no viéndola". "Me han dado el premio por unanimidad por tanto tiempo y tanto trabajo que ahora no tengo, será que ahora no se lleva", declaró.

Teresa Campos recogió el premio 'Andalucía de Periodismo' por su trayectoria profesional Gtres

Desde entonces, sus hijas Terelu y Carmen Borrego quisieron protegerla apartándola de los focos. "No sabe lo que es una jubilación, porque, al igual que el resto de su generación, quiere morir con las botas puestas", escribió Terelu en su blog de Lecturas. "Espero que poco a poco se vaya relajando y vaya comprendiendo, por su bien y su felicidad, que es el momento de parar".

En los últimos meses, las únicas informaciones que había sobre María Teresa es que había sufrido un deterioro cognitivo notable. La presentadora se ha ido sin ese merecido homenaje en vida. De hecho, hace unos días, transcendía que Mediaset España había decidido no seguir adelante con el programa especial que habían promovido sus hijas. En ese tributo iban a aparecer numerosos amigos y conocidos de la presentadora y un debate posterior moderado por Terelu. El proyecto iba a estar dirigido por Carmen Borrego y tenía el sello de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), la productora de Así es la vida o La isla de las tentaciones.

A lo largo del día de ayer, tanto Terelu como Carmen Borrego quisieron despedir sus conexiones con Y ahora, Sonsoles y Lazos de sangre con una frase que solía decir su madre. "No te retira nadie, te retira el público y a mí el público no me ha retirado". ¡Qué tiempo tan feliz pasamos contigo, María Teresa!

