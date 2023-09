Terelu Campos da su primera entrevista a Sonsoles Ónega y acepta una invitación para ir a plató

Terelu Campos y Carmen Borrego han perdido a su madre, la periodista María Teresa Campos. Pero, a pesar de ello, han atendido a los medios de comunicación congregados en el tanatorio y que buscaban algún tipo de reacción de ambas. En ese sentido, en Así es la vida se vio a ambas en la puerta del recinto donde descansan los restos de la maestra de programas como Pasa la vida, y Terelu tomaba la palabra.

“Somos todos compañeros, y ella ha sido la maestra de muchos de vosotros, y ella habría deseado que os hubiésemos tratado con el cariño que siempre os ha tenido”, decía a los medios congregados. Carmen Borrego, por su parte, agradecía todas las muestras de cariño y respeto que estaban recibiendo. E insistían: España ha perdido una gran profesional, pero ellas habían perdido a una madre.

En el magacín de Telecinco que presenta Sandra Barneda, Terelu Campos no ha conectado en directo y en exclusiva. Sí lo hizo, sin embargo, con Y ahora, Sonsoles, de Antena 3. “Ha sido una luchadora en un mundo de hombres”, recalcaba Terelu desde el tanatorio La Paz, y destacando cómo otras mujeres se han podido abrir paso en la comunicación. Y, de paso, aprovechó para lanzar una muestra de cariño hacia su compañera y hacia el padre de esta, Fernando Ónega. “Sé que han querido y respetado muchísimo”, afirmaba Terelu.

Aunque fue una entrevista breve, dejaba claro que entre Sonsoles y Terelu hay una excelente relación, que se hacía extensiva hacia la difunta presentadora. “Quiero agradecerte que siempre has estado pendiente de ella. Que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido mensajes tuyos de preocupación y ánimo. Nunca me he sentido sola por tu parte. Por eso estoy ahora mismo contigo”, detallaba. De esta forma, explicaría por qué habría elegido hablar en Y ahora, Sonsoles, y no en un programa de Telecinco, cadena en la que ella misma ha trabajado muchos años, así como su madre, y en la que sigue trabajando su hija Alejandra Rubio.

“Cuando empezaste el programa, ella dijo que eras la digna sucesora de las que somos o hemos sido las reinas de las mañanas”, siguió Terelu, palabras que emocionaron a Sonsoles, quien a su vez lamentó no haber conocido más y mejor a María Teresa. “Te espero en este plató. Vente un día y hablamos de María Teresa y de todo lo que hay que hablar, que es mucho”, proponía Ónega, y Terelu aceptó: “Lo haremos”.

