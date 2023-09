María Teresa Campos, la comunicadora que hizo absolutamente de todo en televisión, menos despedirse

El mundo del periodismo está de luto tras conocerse que, tras varios días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, la comunicadora María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años. Una profesional que tocó todos los palos, pero que donde dejó su huella y con fuerza fue en la televisión, medio en el que la vimos hacer de todo.

Tras su primera etapa en la radio, María Teresa Campos da el salto a Madrid en los años 80. En 1981 comienza a colaborar en televisión en el programa Esta noche, que presenta Carmen Maura.

A continuación, llegarían La tarde, Por la mañana, o sobre todo, Pasa la vida, el magacín matinal que encabezó entre 191 y 1996. El resto es bien conocido por todos. En pleno éxito se traslada a Telecinco y presenta Día a día entre 1996 y 2004; salta a Antena 3 con más sombras que luces, y luego regresa a Telecinco, para estar al frente de La mirada crítica primero, y para presentar el magacín nostálgico ¡Qué tiempo tan feliz! después.

En estas cuatro décadas la Campos ha hecho de todo en televisión. Ha estado ligada a la actualidad política, ya sea en La mirada crítica o en cualquiera de sus magacines. Ha tratado el mundo del corazón, desde el más selecto hasta el que algunos consideran más casposo. Lo mismo ha entrevistado a Carmen Martínez Bordiú que a Tony Genil. Charló con Macauly Culkin siendo un crío en plena promoción de Solo en casa, con altos mandatarios políticos, y también ha llevado a su plató a Tamara y a Loly Álvarez para que demuestren cuál es la verdadera intérprete del No cambié.

Durante su andadura en Día a día, en Telecinco, María Teresa Campos se dedicó, como otros espacios de la cadena, a hablar de los realities del momento, como Gran Hermano. De su mano debutó una joven Belén Rodríguez, que pronto se hizo experta en este tipo de contenidos, perfil que durante años ha explotado. Incluso fichó a algunos grandes hermanos como Iván Armesto o Israel Pita como colaboradores de su programa.

Todo cambió, sin embargo, en 2002, con la cuarta edición, aquella en la que Sonia Arenas fue la primera expulsada. La azafata reveló, al salir de la casa donde todo se ve y se oye, que había tenido un romance con Bertín Osborne.

María Teresa se posicionó del lado del cantante, y lo entrevistó para defenderse. Bertín, muy duro, dijo que Sonia debía ir al psiquiatra, y María Teresa Campos pidió que no se diese cabida en televisión a personajes como la andaluza. Cuando la gran hermana fichó por A tu lado, la Campos rechazó seguir dando cobertura a Gran Hermano en el programa que dirigía y presentaba por cuestiones de “dignidad”.

Lo que no se esperaba en su etapa como reina de las mañanas es que un día las cosas se diesen la vuelta por completo. Tanto, como para que ella comenzase a centrar las noticias de corazón, ya sea por noviazgos como el que tuvo con Edmundo Arrocet o por la situación económica de sus hijas.

Del mismo modo, María Teresa Campos (y familia) acabaron sumergidas por completo en el mundo de los realities. Nadie puede olvidar Las Campos, programa que comenzó como un diario cotidiano de María Teresa y Terelu y que acabó como una fantasía en el que madre e hijas se iban a Nueva York para disfrazarse de Marilyn Monroe o Audrey Hepburn.

Hay que reconocer que ver a María Teresa Campos emulando a la actriz de Desayunos con diamantes frente al escaparate de la emblemática joyería Tiffany fue una delicia. Aunque tampoco sorprendió del todo, pues la malagueña ya nos había demostrado muchas veces con anterioridad que ella es una mujer 360, que diría Paquita Salas. Que presenta política y entretenimiento, pero que también disfruta del espectáculo.

Más de una vez se arrancaba a cantar en sus programas, ya fuese por el fin de temporada o porque llegaba la Navidad. Ella interpretaba la sintonía de su programa Pasa la vida, e incluso llegó a editar, hace no tanto, un álbum de duetos junto a su entonces pareja Edmundo Arrocet.

Del mismo modo, también es patente que María Teresa Campos siempre ha disfrutado haciendo sus pinitos como actriz. En sus programas matinales hacía teatrillos junto a Paco Valladares, Terelu Campos o incluso junto a Rocío Carrasco, en una sección llamada El tendedero.

A ella le gustaba ponerse en el foco a cantar y bailar, pero también a su equipo, e incluso a la gente de la calle. Porque a lo largo de los años, en sus matinales, muchos fueron los concursos de talentos en los que cualquiera podía ir a dar el do de pecho en directo, o en riguroso playback, en el caso de los niños que imitaban a sus ídolos. En ese sentido, hay que recordar cómo en 2013 ella aseguró en durante la emisión de Qué tiempo tan feliz que ella inventó un conocido formato de Antena 3. "Yo, en Día a día, ya hice Tu cara me suena, hace 11 años, como sección y además se llamaba de la misma manera", sentenció. Y preguntó al aire: "¿Por qué no registraré las cosas?".

Lo único que nos ha f altado por ver de María Teresa Campos en televisión es una despedida. La comunicadora, durante un tiempo, dejó claro que no tenía ganas de acogerse a la jubilación, lo declaraba por activa y por pasiva. En 2021 Telecinco le dio una oportunidad con La Campos Móvil, que fue un tropezón en su único día de emisión. Y en 2022, ella todavía pedía una colaboración, aunque fuese. En marzo de ese año, tras una entrevista con Anne Igartiburu y otra con Bertín, su presencia mediática se redujo. Su familia la protegió, sin ocasión de decirnos adiós, después de tantos y tantos años dándonos los buenos días, o las buenas tardes, en aquel tiempo tan feliz.

