De su perreo con Broncano a su entrevista a Ayuso: las últimas veces de María Teresa Campos en televisión

El mundo de la comunicación llora la muerte de María Teresa Campos a los 82 años. La televisión despide a todo un icono pues, la presentadora fue la primera 'reina de las mañanas' gracias a su arrolladora personalidad que ahora siguen Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. En palabras de Alfonso Arús, la Campos fue la "última gran innovadora de las mañanas". Tanto es así que María Teresa fue la primera mujer en hablar de política en a franja matinal. Una adelantada a sus tiempos, como tantas veces han dicho de ella.

Desde que Telecinco decidiera poner punto final a ¡Qué tiempo tan feliz!, la presentadora no paró de ofrecerse para que le dieran un nuevo programa, pero nunca lo consiguió, salvo por el reality Las Campos. Sin embargo, con el paso de los años poco a poco fue perdiendo presencia en pantalla, acudiendo a los programas en calidad de invitada. Deluxe, La Resistencia, Viva la vida... En 2020, además, lo intentó lanzando su propio canal en YouTube, Enredados por María Teresa Campos, donde entrevistaría a Isabel Gemio, Dani Martín o Candela Peña, entre otros.

Pero detengámonos sus últimas apariciones en televisión. Teresa mostró su lado más divertido en La Resistencia de David Broncano en enero de 2020, dos años después de su primera visita. La veterana presentadora se ganó al público desde el primer momento, cuando sacó del bolso un salchichón de Málaga y le plantó un beso en la boca a Grison. Hasta llegó pedir una canción "como las de Maluma" para perrear con el cómico, que sugirió poner un tema de La Zowi o de Yung Beef. María Teresa tiró de movimientos de cadera y "sin cogerse de la mano, que eso es muy antiguo".

[Duro revés para María Teresa Campos: Mediaset descarta el programa especial con el que se la iba a homenajear]

La comunicadora no tuvo reparos en hablar de drogas. "¿Hasta qué edad se pueden consumir drogas?", le preguntó Broncano. "Eso no lo he trabajado yo. Estoy en contra de las drogas. Pero, a veces, si te pasaba eso por delante, para no quedar mal, lo cogías", respondió para sorpresa de todos. "Si eras la única que cuando aquellos pasaba por delante de ti y no lo tomabas entonces no te integrabas. Cuando le he dado una 'chupadita' era para quedar bien con estos señores y que me consideraran que era una de ellos, nunca he notado nada cuando le he dado".

María Teresa Campos tampoco se cortó en responder a la pregunta del sexo. "A falta de pan, buenas son tortas", dijo minutos después de lanzar una indirecta a su ex, Edmundo Arrocet. "Estoy de luto y no salgo por la noche... por el muerto", comentó con ironía por El cielo puede esperar, un programa en el que famosos asisten a su entierro. "El otro día me llaman desde Movistar y me llevan a hacer mi propio funeral. Me he dado cuenta de que era el funeral del otro porque no lo he vuelto a ver. Se habrá muerto".

Hot mature seduce young boy (720p) #LaResistencia pic.twitter.com/vqQnbFp45U — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 20, 2020

Un año más tarde, la presentadora comenzó una brevísima etapa en Mediaset. Tan corta, que La Campos Móvil, su nuevo programa, tan sólo tuvo una emisión en Telecinco. Se trató de un formato producido por La Fábrica de la tele, en el que la malagueña se subía a un camión transparente mientras entrevistaba a un personaje conocido. Pero la única que acabó acompañándola en su viaje por las calles de Madrid fue Isabel Díaz Ayuso. "En la tele, o te mueves, o te mueres", decía en una promo.

En esa entrevista, la Campos preguntó a Ayuso por infinidad de cuestiones que, por aquel entonces, estaban de actualidad: la gestión de la pandemia, el hospital Zendal, las investigaciones en el PP, el gobierno de coalición PSOE-Podemos, su deseo de ser madre... A María Teresa, feminista por bandera, no le gustó mucho la opinión que Ayuso tenía sobre el Día de la Mujer. La presentadora no dudó al decir que "ahora mismo si hubiese que tirarse a la calle habría que hacerlo por la violencia a las mujeres", cuando la política llegó a decir frases como "no podemos rechazar al hombre como si fuera el enemigo eterno por un supuesto machismo que no es cierto".

María Teresa Campos e Isabel Díaz Ayuso en 'La Campos Móvil'.

La última vez que María Teresa Campos apareció delante de las cámaras fue en marzo de 2022. Primero lo hizo en 10 Momentos, el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid. Allí, al borde del llanto, dijo lo siguiente: "Necesito trabajar, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño".

Unos días más tarde, se emitió la entrevista que las Campos grabaron con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, donde también pidió trabajo. "Soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta", dijo. María Teresa también habló de político y afirmó que elegiría a Pablo Casado para realizarle una entrevista.

"Para ver si es verdad que se retira, si cree que lo ha hecho bien, si cree que se ha portado bien en los momentos en los que se necesitaba", apostilló para lanzar una critica a los políticos por su gestión del covid: "Creo que no está bien intentar sacar rédito político del dolor y de la muerte. Y lo digo en general. Eso no se puede hacer".

La Campos fue más directa al cargar contra Casado por sus críticas al Gobierno fuera de España. "Hay quien lo ha intentado hacer, criticando cosas como que se vaya a la UE y se diga 'esto no es un problema de España'. Esto es un problema de nosotros, que dijo que se iban a traer las vacunas y se trajeron, afortunadamente. Y muchas cosas. Otras, como nadie es perfecto, también se habrán hecho mal", dijo.

Por otro lado, María Teresa lamentó que se le haya dado la "espalda al espectáculo" en televisión. "Hay que apoyar a las personas que hacen una obra de teatro. A mí siempre me ha gustado eso. Eso lo he hecho yo toda la vida, por eso lo echo de menos", remató la presentadora.

María Teresa Campos, en 'Mi casa es la tuya' (2022)

Como vemos, María Teresa ha sido María Teresa hasta el último día. Un animal televisivo que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos y a los nuevos públicos, capaz de saber captar la atención del espectador. Da igual de lo que hablara: política, corazón, espectáculos... Cuando hablaba la Campos, todo el mundo la escuchaba con atención.

Sigue los temas que te interesan