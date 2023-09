Los 10 momentos de su vida que María Teresa Campos destacó en Telemadrid junto a Anne Igartiburu

Durante años, en ¡Qué tiempo tan feliz!, María Teresa Campos se dedicó a repasar la vida de lo más granado del panorama artístico español. Pero la comunicadora nacida en Tetuán, que ha fallecido hoy a los 82 años, también tuvo la suerte de recibir homenajes a su trayectoria en diferentes programas de televisión, como Lazos de sangre, de La 1, o 10 momentos, de Telemadrid.

En este último programa, emitido en marzo de 2022, Campos eligió, como dice el título, 10 momentos que definían su vida y su trayectoria, y que permitieron al público conocerla todavía un poco más.

Así, para María Teresa, uno de los momentos clave de su vida eran aquellas galas de Telepasión en las que trabajó en TVE, y donde la veíamos cantando y bailando. En concreto, se eligió la actuación de 1994 en la que cantaba Sabor a mí junto al que fue su gran amigo Paco Valladares, con quien tantos sketches nos regaló en sus programas matinales haciendo de su marido en la ficción. Paco falleció en 2012, a los 76 años, y le comunicaron su defunción mientras estaba en un programa. “Abrí las piernas y metí la cabeza por debajo”, le contaba a Anne Igartiburu.

En la charla, Campos también explicó que a ella le apodaron “la niña de la bomba”, pues en 1945 fue alcanzada por una explosión. Eso le permitió a Teresa hablar de sus padres, y de Tetuán, la ciudad en la que nació. Por este accidente, contaban las dos, comenzó a hacerse famosa, por lo que lo destacó como uno de esos diez momentos.

No se olvidó Teresa de sus inicios en la radio en este repaso, y cómo conoció en este medio a José María Borrego, el padre de Terelu y Carmen Borrego. “Fue un día bonito, me casé con 23 años”, dijo sobre José María. “No fue fácil irme a Madrid y dejar a las niñas, pero enseguida se vinieron conmigo”, le explicaba a Igartiburu Teresa este hito importante de su vida. Campos fue una pionera en la comunicación, todavía con Franco vivo, y en muchas ocasiones no podía comenzar su programa en las ondas hasta recibir la oportuna autorización. También puso en valor cómo leyó un manifiesto en favor de la democracia al tener lugar el golpe del 23-F.

Aunque a María Teresa la asociamos con el periodismo y la televisión, también tuvo una breve carrera política durante la Transición. De esa forma llegó a ser número 8 del partido Reforma Social Española, y lo destacó también como otro momento crucial de su vida. Aseguraba que nunca se le había ocurrido, y que acabó saliéndose porque “nunca me han gustado esos cargos, porque hay que tener reuniones con los hombres, y no se callan nunca”.

Hacia la mitad de 10 momentos, llegó el turno de poner en valor su salto a la tele, y vio junto a Anne una secuencia suya en el programa La Tarde de TVE del año 1985. Así, explicó que le costaba mirar a la cámara con naturalidad, y que en la pequeña pantalla ella ha sentido “es hablarle a la gente y que el público me lo devuelva”. Y enlazado con este momento, recordó cómo fue “chica Hermida” en el programa La mañana, un año después, en 1986. “Jesús disfrutaba con eso. Fue de las personas que yo más he sentido perder, fue la que más me valoró”, expuso entonces. Y, por supuesto, hubo lugar para recordar el momento que hoy sería viral de la pelea entre ambos por el Día de los Inocentes, cuando ella le cantó las 40 a su jefe y todo resultó ser una broma.

Llegado al “momento número 4”, Campos recordó a otra amiga fallecida unos meses antes, Raffaella Carrà. Y sacó pecho por haber cantado y bailado junto a la diva italiana en su programa Hola, Raffaella. “No me puedo quejar de nada, la vida me ha dado unos lujos muy grandes, y este es uno de ellos”, le contaba a su interlocutora. Huelga decir que Campos fue una auténtica show-woman, y que más allá de junto a de Rumore la vimos en muchísimas ocasiones cantar, bailar o hacer de actriz en la pequeña pantalla.

En la recta final de 10 momentos, María Teresa destacó su ictus de 2017 como uno de los eventos que marcaron su vida. “Fue muy duro. Me enfadé mucho por una tontería”, deslizaba, y volviendo a contar cómo su chófer Gustavo fue quien se dio cuenta de que había un problema y la llevó corriendo hasta el hospital. Ella, sin embargo, se preocupaba más en ese momento que no fuesen a multarle.

Su momento “número 2” fue su faceta de abuela. Y es que siempre se ha sentido muy orgullosa de todos sus nietos, mencionando, en concreto, cómo fue trending topic por un vídeo en el que bailaba junto a Alejandra Rubio. A través de la pequeña pantalla lanzó un mensaje a la actual colaboradora de Así es la vida: “Además de estar en la televisión debe de hacer su carrera, unos estudios para que el día de mañana se presente a alguna serie y, sobre todo, poder hablar inglés”. Además, quiso decir que Las Campos “somos una familia como otra cualquiera que trabaja en la televisión. Nos apoyamos todas muchísimo”.

Y cerró su trayectoria, como momento número 1, con el día que recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo en el 2017, de las manos de Mariano Rajoy. Sin embargo, destacó también su premio Clara Campoamor, porque admiraba mucho todo lo que hizo para que la mujer pudiese votar en España.

En aquella entrevista, Teresa quiso aprovechar su presencia en Telemadrid para pedir trabajo. “Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar, porque aunque sea un poquito, llena mi vida”, contaba a los espectadores. Para ella resultaba dañino “estar en casa sentada”, y suplicaba una colaboración, por sentirse útil y activa. Unos días después, Bertín Osborne la entrevistó en Mi casa es la tuya, y a final de mes, recibió el Premio Andalucía de Periodismo. Y allí volvió a hacer un llamamiento. “Me gustaría tener un formato como Qué tiempo tan feliz, que nunca debió dejarse. Todo eso tiene su historia y yo sé el porqué se acabó”, dijo a la prensa. Entonces Terelu salió en su rescate para que cortase el tema.

No tuvo ocasión de hacer más televisión. Los años comenzaron a hacer mella en su físico y su mente, y su familia decidió protegerla. Y así, hasta este aciago día de septiembre, en el que la que fuese la reina de las mañanas ha fallecido, dejando un enorme legado profesional a sus espaldas.

