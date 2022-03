El grito desesperado de María Teresa Campos a Anne Igartiburu: “Necesito trabajar”

La veterana comunicadora María Teresa Campos fue la invitada de Diez momentos, el nuevo programa de Telemadrid que presenta Anne Igartiburu y que se estrenó la pasada semana con Fran Rivera como invitado. El formato consiste en repasar la trayectoria de diversas celebridades a través de una decena de experiencias que han marcado su vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.

La charla transcurrió dentro de lo previsto, y algunos amigos y compañeros de María Teresa se asomaron al programa para mandarle algún mensaje de cariño, como la actriz Lara Dibildos, quien trabajó con ella en Día a día durante algunos años. También vimos a Manuel Bandera y Cayetano Rivera, entre otros.

El programa ya estaba entrando en su recta final cuando María Teresa Campos pidió la palabra para lanzar un mensaje que, desde su punto de vista, es importante. “No puedo irme sin decir algo”, dijo.

“Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si es porque soy mayor, pero no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí”, explicó, en la misma línea de algunas de sus últimas intervenciones. “Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy sentada en mi casa”, aclaraba.

“A mí eso, y no me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo. No es justo que la única para la que no haya sitio sea yo”, continuó, dejando claro que no es por una cuestión económica, ni que tampoco reclama un puesto como presentadora. “No estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, de algo que me haga sentir que me levanto por la mañana y hago cosas”, insistía, para luego rebajar el tono y reconocer que “todo no se puede tener en la vida, a lo mejor ya he tenido demasiado”.

#10MomentosTM | 1: El mérito al trabajo#MariaTeresaCampos confiesa: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar».



Más sobre 'Diez Momentos' con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/lZ0YzKUzAl — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

Sus palabras no pillan por sorpresa; el pasado mes de febrero ella ya anticipó el contenido de esta charla, y entonces explicó en ¡Hola!: “ya le dije a Anne que no puedo entender que no haya un sitio para mí en televisión”. “Cuando voy por la calle, siempre me preguntan cuándo vuelvo y dónde estoy. Si viera que nadie me echase de menos, yo sería la primera en no querer volver. Pero no es lo que siento”, expresaba en ese mismo sentido. Y lamentaba que hubiese “personas a las que siempre les dan las cosas y no entiendo por qué… Otra vez este, otra vez, otra vez… Y me pregunto: ‘¿Por qué lo pondrán tantas veces?”.

Sus hijas, sin embargo, preferirían que la comunicadora se retirase de una vez, aunque sin utilizar la palabra jubilación. En ese sentido, Terelu escribió recientemente en su blog en la revista Lecturas: “Mi madre tiene la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, dos premios Ondas… Creo que es el momento de que recoja el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso y lealtad que ha tenido hacia su trabajo”. En el mismo escrito matizaba que su madre “solo quiere trabajar y sé también por qué lo quiere. Ella no sabe hacer otra cosa más que trabajar, porque pertenece a una generación que no sabe lo que es un hobby”.

