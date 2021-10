Terelu se rompe en ‘Viva la vida’ al ver cómo los reporteros siguen a María Teresa Campos

Noticias relacionadas Terelu Campos estudia denunciar a Kiko Hernández por sus últimos ataques en ‘Sálvame’

Estaba claro que la presencia de Bigote Arrocet en Secret Story iba a ser un mazazo para la familia Campos, que volvería a vivir los episodios más desagradables de la ruptura entre el humorista y María Teresa Campos.

Esta semana Bigote ha llegado a calificar como “mentirosa infame” a la que fue su pareja, y que en su día llegó a prestarle 50.000 euros, lo que ha provocado que muchos periodistas quieran saber la versión de la otra parte.

Ayer, en Viva la vida, Terelu Campos y Alejandra Rubio tuvieron que ver un vídeo en el que se veía a María Teresa, de 80 años, paseando de la calle junto a su chófer Gustavo mientras los reporteros no paraban de hacerle preguntas sobre dichas declaraciones.

Eso provocó que Alejandra Rubio se rompiese, sobre todo, por ella se abrazó con Arrocet días atrás en Secret Story. “Si estas declaraciones hubieran sido antes de nuestro reencuentro yo no habría reaccionado así, es algo que no me esperaba”, decía la joven.

Más tarde era la propia Terelu Campos la que se venía abajo. “Nadie entiende lo que siento y lo que estoy pasando”, se lamentaba, mientras que decía “no esperar nada de nadie” en su vida profesional, probablemente en referencia al trato de los compañeros hacia su progenitora. “A mí lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre, el mío me trae sin cuidado, pero a ella hay que protegerla”, volvió a insistir la comunicadora, que ya ha pedido varias veces que no molesten a la que fuese presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz! o Día a día.

Emma García, presentadora de Viva la vida, se sorprendió al ver a madre e hija tan afectadas por las imágenes, y pidió a Alejandra que diese un abrazo a su madre, puesto que el resto tiene que mantenerse alejado por las medidas de seguridad.

Sigue los temas que te interesan