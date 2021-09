Terelu Campos estudia denunciar a Kiko Hernández por sus últimos ataques en ‘Sálvame’.

El pasado miércoles Kiko Hernández cargaba con dureza contra Terelu Campos desde el plató de Sálvame. Señaló a la que fue su compañera como una mujer “déspota y clasista, tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa… ¡Estoy de ti hasta aquí!”. “¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay”, le decía también Hernández.

Este sábado, desde Viva la vida, Terelu Campos tuvo ocasión de responder. “Se me ha hecho mucho daño, es de lo más desagradable que he visto yo en televisión, voy a consultarlo y si así me lo aconsejan demandaré a Kiko Hernández”, advertía la también concursante de MasterChef Celebrity.

Ante aquel speach, Carmen Borrego, hermana de Terelu, guardó silencio, algo que le afeó Kiko Matamoros, también convocado aquella tarde en Sálvame. “Le doy las gracias a Kiko Matamoros por sacar la cara por mí, todo esto ya me asusta, quiero que pare ya”. Desde Viva la vida afearon las palabras de Hernández, y se preguntaron que cómo se pudo mantener Carmen callada ante tales comentarios. Eso derrumbó a Terelu, que casi rompe a llorar. “Se me acusó de actos constitutivos de delito y se frivolizó con la enfermedad, ¿hay algo peor?”, preguntaba.

Esa misma noche, Carmen Borrego trabajaba en Sábado Deluxe, y allí dijo estar “un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas (por Terelu y Alejandra Rubio) también hablan en los platós”.

Carmen señaló a su sobrina como un factor importante para que entre Terelu y ella las cosas no estén bien, y que debería sentarse con su hermana para “hablar de cosas pasadas, cosas que no hemos aclarado y que se han enquistado”.

Borrego, además, salió a defender a su compañero de Sálvame, Kiko Hernández. “No creo que mi hermana demande a Kiko Hernández, creo que lo pensará mejor”, vaticinaba. “Espero que Terelu y Kiko se reconcilien, Kiko le ha pedido perdón a mi hermana, creo que la situación ha pillado a Terelu en un mal momento”, añadía.

