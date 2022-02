Anne Igartiburu se estrena en Telemadrid: "A nadie se le había ocurrido antes proponerme cosas"

Anne Igartiburu saltará este jueves 24 de febrero al prime time de Telemadrid. La presentadora estrena 10 momentos, un nuevo espacio de entrevistas en el que recorrerá la vida de 10 personajes famosos a través de 10 vivencias que han marcado sus biografías.

Fran Rivera será el primer invitado de este formato producido por Proamagna (Mi casa es la tuya), por el que además pasarán otros invitados como Alaska y Mario Vaquerizo, Bertín Osborne o Manuel Díaz 'El Cordobés'. Aunque, si hay una entrevista que ha emocionado a la presentadora vasca, esa es la de María Teresa Campos, tal y como ella misma confiesa a BLUPER: "Junto a Raffaella Carrà, Mercedes Milá y alguna que otra comunicadora, es un referente para mí. En mis primeros pasos en TVE ella estaba ahí, la quiero y la respeto mucho. Ha sido muy emocionante poder entrevistarla".

La presentadora afirma sentirse sorprendida por "la generosidad a la hora de compartir sus vivencias", algo que los invitados han hecho "desde una naturalidad y una cercanía" que espera que gusten al público tanto como a ella misma.

"El público va a tener la oportunidad de conocer a estos personajes de una manera distinta, descubriendo facetas de su vida con una visión muy humana, que nunca antes se había visto y que nos va a hacer entender mejor por qué y para qué han tomado las decisiones que han tomado", adelanta Anne.

Francisco Rivera, sobre Isabel Pantoja: "Lo peor es que no han cuidado las cosas de mi padre". Y cuenta que Isabel dijo: "Antes de que las cojan los niños, las quemo".



Los episodios menos 'amables' de las vidas de los entrevistados no se omitirán en estas charlas íntimas. "Se van a tratar momentos delicados y emocionantes. Todo está hecho con delicadeza, tanto los momentos positivos como los no tan positivos", afirma la presentadora.

10 momentos ha permitido a la histórica conductora de Corazón mostrar un registro nuevo, así como "tener más cerca y conocer todavía mejor" a personajes de los que habla habitualmente en su trabajo en TVE.

El formato supone, además, su primera oportunidad en una cadena en la que no había trabajado hasta ahora. La presentadora es clara a la hora de explicar el motivo por el que esta oferta para compaginar Corazón con un trabajo en otra cadena llega en este momento: "Lo hago ahora porque es cuando se me ha propuesto hacer algo, quizá a nadie se le había ocurrido que podía proponerme cosas, siempre y cuando no sean competencia directa con Corazón", asevera.

Anne asegura estar feliz de que la productora y la cadena hayan confiado en ella para este formato y asegura que está dispuesta a escuchar otras ofertas. "Siempre que se me propongan formatos que me gusten y me apetezcan, ahí voy a estar".

En el episodio de estreno, que se emitirá este jueves 24 de febrero a las 22:30, 10 momentos contará con la participación del torero Fran Rivera, que viajará al pasado con imágenes y entrevistas nunca vistas.

El diestro relatará los acontecimientos más importantes de su vida dentro y fuera de los ruedos y, además, volverá a cargar públicamente contra Isabel Pantoja por negarse a entregarle las pertenencias de Paquirri. "Quien priva de recuerdos de un padre, tiene que ser muy mala gente", espeta el matador en el adelanto del programa.

