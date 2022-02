Adela González: la nueva presentadora de 'Sálvame' tras la espantada de Paz Padilla

Nerviosa, ilusionada y con ganas de empezar. Así se ha presentado Adela González en Sábado Deluxe, donde concedió una entrevista que tenía como motivo su inminente estreno como presentadora en Sálvame Diario. La periodista, que cuenta en su currículum con programas tan populares como Más vale tarde (La Sexta) o Madrid Directo (Telemadrid), se mostró inquieta ante el duro reto que tiene por delante: su comienzo en uno de los formatos más complicados de la pequeña pantalla. Un trabajo en el que ocupará el hueco, que de momento, ha dejado vacío Paz Padilla hace tan solo unas semanas.

Si bien es cierto que ni la cadena, con quien tiene firmado un contrato de larga duración, ni la productora (La Fábrica de la Tele) se han pronunciado respecto a la 'espantada' que Paz Padilla protagonizó hace poco más de dos semanas tras su arduo enfrentamiento con Belén Esteban, todo parece indicar que el programa haya decidido buscar una nueva presentadora. Una gran polémica en la que Adela González queda al margen, pero que sí suma interés añadido respecto a su desempeño en el espacio de las tardes de Telecinco.

Adela Gonbzález estuvo al frente de otro de los formatos de La Fábrica de la Tele, La Redacción (Telemadrid)

"Me vais a querer muchísimo", decía la vasca a Jorge Javier Vázquez durante su entrevista en el Deluxe, donde reveló cómo había recibido la noticia de su fichaje. "Iba por la calle con mi marido cuando me llamaron. Le dije espera, me voy a sentar en un banco. Iba a hacer unas gestiones y terminé tomándome un café sin alegría, solo, ¡Ni con leche!", relataba la comunicadora, que reconoció que tuvo que pasar una semana hasta que decidió comunicar a la cúpula del programa que sí aceptaba presentar Sálvame.

"He consultado con la familia, amigos y amigas, profesionales de la tele... Me han dicho que sea yo misma. Me han dicho que yo soy una comunicadora, que cuente historias...", dijo Adela a los que serán sus compañeros. Palabras con las que trataba de explicar que el ambiente que se genera en el controvertido formato no es, para nada, al que está acostumbrada. "Vengo de otro mundo, de la actualidad, pero soy una mujer viva, con sangre, me gustan los retos y si siempre hago lo mismo no me pruebo y vengo a probar. Estoy nerviosa, y eso que llevo un montón de años trabajando en la tele", añadía.

Adela González reconoció que le había costado una semana aceptar el reto de presentar 'Sálvame'.

Este nuevo reto en la vida de Adela González, supone para ella un cambio de vida radical. Si bien es cierto que la periodista ya había trabajado con anterioridad con La Fábrica de la Tele en el programa La Redacción (Telemadrid), ponerse al frente de Sálvame conlleva una presión añadida a la que jamás se había expuesto. Además de la inmensa atención mediática que tendrá su comienzo en el formato, Adela ha revelado que a consecuencia de esta nueva etapa se mudará de Bilbao, donde reside con su familia, a Madrid. Hecho que no quita para que los fines de semana viaje hasta su tierra natal para reencontrarse con los suyos. Una nueva aventura en la que, a priori, cuenta con el apoyo de los colaboradores más controvertidos de la televisión patria.

