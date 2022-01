Paz Padilla abandona 'Sálvame' después de que Belén Esteban le acuse de no creer en la vacuna

Paz Padilla y Belén Esteban se han reencontrado este jueves en Sálvame después de que la colaboradora haya calificado como "irresponsable" a la presentadora por decir que las vacunas "no sirven para nada".

Ambas se han sentado en un apartado para aclarar sus diferencias y la gaditana ha aprovechado para intentar matizar sus palabras. "Extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo, creo que no he dicho ninguna barbaridad", ha comenzado explicando.

La presentadora reconoce que se hizo un lío con los nombres de la variante o de la ciudad en la que surgió la pandemia de Covid-19, pero asegura que no es antivacunas y que "lo que decía es que por mucho que tengas la vacuna, que la gente no se relaje por tener el pasaporte covid, no evita el contagio".

Empieza la pelea de Belén y Paz. Dice Belén que no se cree nada de lo que está diciendo Paz, y que cree que ha metido la pata hasta el fondo #YoVeoSálvame pic.twitter.com/PT3qasyg1r — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 20, 2022

A pesar de su explicación, Belén ha terminado confesando que no se cree las palabras de Paz. Ya en plató con el resto de compañeros, Kiko Hernández se ha interesado por la férrea postura de su compañera. "¿Por qué no te la crees?", ha insistido varias veces.

"Porque yo creo que Paz no cree en la vacuna", ha espetado finalmente la de Paracuellos, provocando sorpresa en la humorista. "Porque tú lo digas, ¿no? ¡Es que estoy flipando!", ha respondido la presentadora.

"¿Por qué no creo yo en la vacuna?", ha preguntado insistentemente a Belén. "Te has metido en esto tú solita", le ha reprochado ante la negativa de la colaboradora a seguir hablando del tema. Esa frase ha hecho estallar a 'la Esteban': "Oye, mira, Paz, la que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema", ha espetado.

En ese momento, Paz ha abandonado el plató del programa visiblemente enfadada. "Paso", ha dicho antes de desaparecer mientras se quitaba el micrófono.

Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban por el tema de las vacunas. pic.twitter.com/YUb5VoSzvG — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

Tras el tenso episodio, Kiko Hernández ha tomado las riendas del formato y los colaboradores han debatido sobre lo sucedido. María Patiño ha preferido no pronunciarse: "No me atrevo a decir lo que sé", ha afirmado, dando a entender que hay una información clave para comprender el cabreo de Belén.

A pesar del silencio de María, Belén le ha dicho que no debe preocuparse porque sabe lo que piensa y no va a dejar de ser su amiga, algo que Matamoros le ha reprochado a la de Paracuellos por poner en evidencia que su compañera no se cree a Paz.

Belén Esteban INDIGNADA dando a entender que hay algo dicho por Paz Padilla que no es verdad.



“NO ME TIRES DE LA LENGUA”



Omg omg omg 😳😳 #yoveosálvame pic.twitter.com/7EbsoTFXL9 — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 20, 2022

La actitud de Kiko ha terminado haciendo brotar de nuevo a Belén Esteban, que también ha abandonado el plató. "Aquí se ha dicho una cosa que sabemos que es mentira y yo me la tengo que comer, ¡y tú la sabes!", le ha recriminado a Matamoros. "Yo no lo puedo saber con certeza", se ha defendido el colaborador. "Kiko, no me tires... ¡que la monto eh!", ha advertido Belén visiblemente nerviosa.

Finalmente, ante la tensión generada, el programa ha cambiado de asunto mientras Kiko y Belén se han quedado fuera del plató hablando sobre lo sucedido.

