Kiko Matamoros se burla de Paz Padilla en 'Sálvame': "Me voy a Luján, dejadme en paz"

Kiko Matamoros ha recogido este jueves en Sálvame la polémica protagonizada por Paz Padilla tras afirmar en un directo de Instagram que "las vacunas no sirven para nada". El colaborador ha lanzado una pulla en directo a la presentadora gaditana aprovechando una pregunta incómoda de Carlota Corredera.

Todo ha ocurrido cuando la gallega, en pleno debate sobre Rocío Carrasco, se ha interesado por la postura de Matamoros en esta historia, ya que el tertuliano se ha mostrado mucho menos crítico de lo habitual con la hija de Rocío Jurado. "¿Tú con quién vas?", ha preguntado Corredera.

"Yo voy con Oritrón", ha respondido con sorna, haciendo referencia al término erróneo con el que Paz se ha referido a la variante Ómicron de la Covid-19. Ante la insistencia de la presentadora, Matamoros ha vuelto a emplear el mismo recurso. "Yo me voy a Luján [palabra con la que la cómica se ha referido a la ciudad china de Wuhan], dejadme en paz. No me voy a meter en conflictos. Estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan", ha espetado levantándose de su asiento.

Kiko Matamoros se ha burlado de las palabras de Paz Padilla sobre las vacunas. Mediaset

"Vamos a tener la tarde en paz", ha comentado por detrás Kiko Hernández, sin poder contener la risa. "¿Por qué te emocionas?", le ha preguntado Carlota, pero el colaborador ha tratado de recobrar la seriedad y retomar el asunto de Rocío Carrasco.

Los dardos de Matamoros a Paz Padilla se producen después de que esta haya hablado en un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte. La cómica ha desvelado que ha vuelto a contagiarse de Covid-19 pese a estar vacunada con las dos dosis, afirmando lo siguiente: "Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada".

"La vacuna es una proteína que te meten, la Spider [sic] que es por donde entra el virus. Pero es la del bicho de Luján [sic] y ahora ha mutado, ahora tenemos la Oritrón [sic] y no entra por la puerta, sino por la ventana", proseguía.

Pese a que Anne Igartiburu intentó desviar el asunto, Paz continuaba con su exposición. "La Spider sirve para la puerta pero no para la ventana, por lo que por muchas vacunas que te pongan te infectas", aseguró, sin aclarar en ningún momento que las vacunas nunca han evitado la infección, sino el desarrollo de síntomas graves.

"Las Delta y la Oritrón han mutado en África. (...) Lo bueno es que hay tanta gente inmunizada, que hay muy poca gente con Covid, se piensa que este será el final del Covid", concluyó la humorista.

