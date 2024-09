El nuevo 'Sálvame' se apropia de una de las preguntas clásicas de David Broncano en 'La Revuelta'

La modelo Lara Doval ha alcanzado una gran popularidad en los últimos días. Y es que su participación en Miss Universo España 2024 del pasado fin de semana, donde acudía en calidad de Miss Cataluña, se ha hecho viral por un error que cometió. El jurado del certamen le preguntó por la natalidad en España, y ella habló de “notabilidad”, dando reflexiones que no tenían sentido alguno.

Lara ha aprovechado esta repentina fama para dar la cara, y ha visitado diferentes programas. Este martes por la mañana fue a Espejo Público, donde reconoció que “desde el primer momento que iba a haber preguntas, sabía el riesgo que conllevan esas preguntas”. Y, por la tarde, la hemos podido ver en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN.

Tras charlar con los colaboradores y con María Patiño sobre su experiencia en el concurso, Lara ha tomado los mandos del programa para lanzar una serie de preguntas de cultura general a los colaboradores. Pero antes de que esto pasase, Javier de Hoyos quiso hacerle una pregunta a la propia modelo, una cuestión que se ha convertido en la nueva pregunta clásica de La Revuelta desde esta temporada.

“Nos pedían que respondieses a la pregunta mítica que hace desde esta temporada Broncano en La Resistencia, La Revuelta, es lo que le pregunta al invitado. Te pongo un contexto. Es: ¿qué eres, más machista o más racista?”, lanzaba de Hoyos. Y le aclaraba a la invitada que “esto es porque el parte de la base que todos somos un poco machistas o un poco racistas”.

“Yo creo que no soy ninguna de las dos cosas”, respondía Lara. “Creo que lo bonito de la educación que recibimos hoy en día en el colegio es que no tienes que ser ni machista ni racista. A mí me han educado de una manera totalmente abierta y me he vivido 10 años de mi vida en Alemania, he sido testigo de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, que ha venido con mucho racismo y con mucho racismo también, y en ningún momento yo he sido nada ninguna de las dos cosas”, finalizaba la modelo.

Por su parte, María Patiño aseguró que ella “sí que tiene un ramalazo”. Unas palabras que generaron cierto revuelo entre sus compañeros. “Lo tenemos porque los heredamos culturalmente, pero los demás son perfectos”, criticaba Patiño, antes de que comenzase la ronda de preguntas de cultura general.