Ni relaciones ni dinero: esta es la nueva pregunta clásica de Broncano en 'La Revuelta'

La Revuelta de David Broncano ya es toda una realidad en las noches de La 1. Tras la emisión de su segundo programa, parece que los espectadores empiezan a apostar firmemente por la opción de Broncano frente a la de Motos, en Antena 3.

Así, lo reflejan los últimos datos de audiencia publicados esta mañana. Hasta un 17,4% de cuota de pantalla registró la visita de Najwa Nimri al espacio de David Broncano, frente al cercano 17,5% de El Hormiguero de Motos con la entrevista a Javier Cámara.

Desde un primer momento, ha existido la curiosidad entre los seguidores de La Resistencia, el antecesor de La Revuelta, si el programa iba a continuar su misma dinámica al consumarse el cambio de cadena: de Movistar a La 1.

Por ahora, en estas dos últimas entregas la esencia de David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella sigue intacta. Su delirante humor y ocurrencias siguen vigentes ahora en la primera cadena pública de nuestro país.

En especial, una de las dudas sobre La Revuelta venía en relación sobre las famosas preguntas clásicas que el presentador jiennense realizaba siempre a cada uno de todos sus invitados, desde C. Tangana, Alberto Contador, los hermanos Iñaki y Nico Williams o Belén Esteban y Kiko Matamoros, entre otros.

Estas preguntas eran dos muy concretas. La primera hacía referencia a cuánto dinero tienes en el banco, o lo que es lo mismo conocer de primera mano cuál era la fortuna del invitado en cuestión. Una pregunta que causaba mucho interés en la audiencia.

En segundo lugar, la otra pregunta que Broncano realizaba en su anterior programa era relacionada con el sexo: ¿cuántas relaciones has realizado en el último mes? Otra cuestión que provocaba momentos graciosos y virales en cada una de sus entregas.

Así, el único cambio en esta nueva etapa en La 1 será el momento durante el programa cuando el famoso presentador podrá formular todo este tipo de preguntas canallas que ponen en más de un aprieto al invitado.

De esta manera, La Revuelta se ve obligada a cumplir el horario protegido. "Hay un primer tramo que todavía es horario protegido (los primeros 20 minutos del programa, hasta las 22:00)", explicó el presentador en la presentación del programa.

Broncano ya puntualizó que iba a ser una cuestión de "terminología" y que no veía el problema en hablar de relaciones en la televisión pública. Los primeros programas así lo confirman.

Anoche acudió a divertirse con Broncano, la actriz Najwa Nimri. Una recurrente en los espacios del presentador, ya que anteriormente visitó en varias ocasiones la exitosa Resistencia de Movistar.

En un momento de la entrevista, Broncano cambió de registró y formuló una curiosa pregunta a la actriz navarra de ascendencia jordana: "¿Eres machista o más racista?". "Es buena", pensó en alto el presentador (en relación con la pregunta).

Posteriormente, la actriz de Vis a Vis admitió que "machista no, cero. A ver, siendo árabe, vasca, con un novio negro... Es que no se puede decir ni negro... Racista no", afirmó rotunda.

Aun así, Broncano no se dio por vencido y le apretó las tuercas a su invitada para que se mojara por una de las dos opciones. "Machista no, porque yo quiero ganar a los chicos. Soy racista", respondió finalmente. "Si racista es ganar a los chicos, sí", matizó.