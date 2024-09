'El Hormiguero' lleva el directo al límite: Pablo Motos entierra vivo a Plex durante 48 horas

Tras el éxito rotundo del pasado lunes con la entrevista a Victoria Federica, la nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, El Hormiguero continúa sacando su artillería más pesada para no recaer frente a su adversario La Revuelta, el nuevo programa de David Broncano.

El programa de Pablo Motos logró atrapar con la sobrina del actual rey Felipe VI la atención de seis millones de espectadores únicos, alcanzando una cuota media de pantalla del 23 %, dejando a la nueva Resistencia en un digno segundo puesto, con un 17 % de audiencia.

Y aunque parezca que ya habíamos presenciado de todo, el programa de Antena 3 tiene una gran baza para volver a triunfar: el estreno de Daniel Alonso como colaborador, un streamer que ya acumula más de 13 millones de suscriptores en su canal de YouTube @YoSoyPlex.

Daniel ha empezado fuerte en su debut en El Hormiguero con su sección de Los retos de Plex, que durante la emisión de ayer ya pudo demostrar su valentía y sangre fría al aceptar que le enterrasen vivo durante 2 días.

Así lo confirmó él mismo en sus redes sociales, con un cartel bien grande titulado "El entierro de Plex" donde aparece junto a Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas, asegurando invitados especiales y frente a una lápida con la fecha de su muerte.

Durante la emisión del día de ayer, se pudo ver ver cómo Plex se metía en un ataúd con una serie de objetos que le ayudarán en el reto, como una botella de plástico vacía para orinar, luz, una libreta, alimentos, agua y una cámara para retransmitir en todo momento la experiencia desde dentro.

"Me raya, sobre todo, el no saber qué hora será ni cuanto me queda", expresó el creador de contenido antes de ser enterrado en directo por el equipo del programa de Antena 3. "¿Para qué?", se preguntó Javier Cámara, el invitado del día que fue testigo del entierro del youtuber. "Lo hago para conseguir un par de visitas en internet", bromeó Plex.

Durante el día de hoy, los coaches de La Voz (Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco) le visitarán, y el jueves, Lamine Yamal, el invitado que cerrará la semana, ayudará a que le saquen. Eso sí, si el streamer no ha solicitado antes que se cancele el reto.