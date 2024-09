Valeria Ros confirma su salida de Atresmedia por colaborar con David Broncano en TVE: "¿La han 'zapeado'?"

Este martes, 10 de septiembre, La Revuelta de David Broncano recibió a una de sus colaboradoras habituales de la etapa de Movistar Plus+, Valeria Ros. La intervención de la humorista dejó un importante titular que explica su ausencia de otro programa en el que hasta ahora participaba, Zapeando.

A modo de introducción de Ros, Broncano comentaba la situación con sus inseparables Ricardo Castella y Grison: "Tenemos una problemática con esta persona, porque ella trabaja en Atresmedia". "Ya no", soltó Grison, aunque el presentador de TVE parecía no darle veracidad a esto: "Ella está en Zapeando y en lo otro de cantar [Tu cara me suena]".

El dúo continuaba negándolo: "A lo mejor ya no". Desde las butacas del público, Sergio Bezos sembraba, más si cabe, la duda: "Puede ser que sea a ella a la que hayan 'zapeado". "¿La han 'zapeado'? ¿No está en Atresmedia ya? Me sabe mal", lamentó David.

Castella se acercó al meollo de la cuestión: "A lo mejor le han obligado a elegir y ella ha elegido estar aquí". Así las cosas, lo mejor era que la implicada lo aclarase, por lo que hizo su aparición en el teatro Príncipe de Gran Vía. El conductor jiennense comenzó 'abroncando' a su compañera.

"Te has equivocado, la has cagado. Esto puede ser perfectamente flor de un día", le recriminó el comunicador de Orcera (Jaén), si bien Valeria estaba plenamente convencida de que la nueva Resistencia lo iba "a petar" en la pública.

Valeria Ros y David Broncano, en 'La Revuelta' null

Aun así, la participante de la última edición de Tu cara me suena le echó en cara a Broncano haberle sacado el tema: "Pero, ¿cómo me haces esto? Igual podía volver, pero ya no. Ya queda rarísimo". Acto seguido, confirmaba su salida del grupo de San Sebastián de los Reyes: "Es real, en el sentido de que yo voy a hacer mi sección y por ahora no estoy allí".

Por el contrario, David le expresó a la cómica que a ellos no les importaba que trabajase en otras cadenas de televisión. "Ya lo sé, por eso estoy aquí, con los que no me hacen elegir", sentenció Valeria Ros, dejando ahí el asunto y arrancando su sección.