Mercedes Milá confiesa que rechazó presentar el regreso de 'Gran Hermano': "Forma parte de mi pasado"

Es evidente que el regreso de Gran Hermano está siendo uno de los primeros éxitos de este inicio de la temporada televisiva. Tras siete años de ausencia marcados por la polémica, el que es considerado ‘joya de la corona’ de los programas de telerrealidad ha vuelto con las fuerzas renovadas. Ha sido líder tanto en su primera gala como en el debate del domingo conducido por Ion Aramendi y la versión del martes, titulada Límite 48 horas.

Uno de los aspectos que ha impulsado el regreso ha sido contar con Jorge Javier Vázquez. El presentador de Badalona ha demostrado ser un genio conduciendo formatos para el prime time, como sucedió con Supervivientes. Es en esta franja donde mejor se desenvuelve (aunque está logrando varios momentos virales con El diario en la sobremesa). Sin embargo, el ‘revival’ de GH hubiera podido ser muy distinto.

Y habría sido muy diferente, porque Mediaset barajó también otro nombre para el esperado regreso del reality. La cadena ubicada en el barrio madrileño de Fuencarral quería que fuese la mítica Mercedes Milá la que tomase las riendas de esta vuelta. La periodista ha sido la que más veces ha liderado la conducción del formato, al estar detrás de 15 ediciones. Así lo ha revelado la propia Milá.

Ha sido en una entrevista para El Televisero durante la celebración del FesTVal de Vitoria, donde la periodista fue la entregadora de un galardón a Supervivientes, donde se encontró con Jorge Javier Vázquez. Milá reveló que Mediaset le había propuesto volver, pero que ella lo rechazó. La periodista respondió a la pregunta sobre si echaba de menos el formato, dado que justo volvía este año.

“Ya no lo echo de menos, de verdad. Si hubiera querido, lo habría presentado”, expresaba, para luego confirmar que había sido tentada para volver a presentar el reality. “Me lo ofrecieron. Se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón”, compartía.

Mercedes Milá en 'Gran Hermano'. null

Eso sí, Milá hacía gala de su característico humor, señalando que tampoco cierra la puerta a regresar, pero más como filosofía de vida que como deseo de retomarlo. “Nunca me oirás decir nada definitivamente. Imagínate si un día me dicen ‘Presenta esta noche Gran Hermano porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer’. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría. Pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás”, reconocía.

Aunque la vuelta de Milá hubiera sido muy emblemática, el regreso de Jorge Javier Vázquez también era muy esperado. Sucesor de la periodista en la conducción del formato con anónimos (solamente Pepe Navarro condujo una edición y la siguiente volvió a ser presentada por Milá). Esta decimonovena temporada es la tercera para el comunicador catalán.